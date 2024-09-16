Boris Fırtınası'nın neden olduğu şiddetli yağışlar çok sayıda Avrupa ülkesinde sele dönüşürken, Çek Cumhuriyeti'ndeki 100 noktada alarm seviyesi yükseltildi.

Orta ve Doğu Avrupa'daki çok sayıda ülke, Boris Fırtınası'nın yol açtığı sel taşkınları ile mücadele ediyor. Pazartesi günü itibariyle sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı dokuza yükselirken, onlarca kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Sel taşkınları Romanya'da altı, Avusturya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde birer kişinin ölümüne neden oldu.

Çekya'dan polis şefi Martin Vondrasek, pazartesi günü yerel medyaya yaptığı açıklamada, Bruntal bölgesinde bir kişinin boğularak can verdiğini ifade etti.

Ülke genelinde bulunan 100 noktada olası sel taşkınlarına karşı alarm seviyesi yükseltildi. Sadece Çekya'da yedi kişinin kaybolduğu belirtiliyor.

Ayrıca Opava kentinde 10.000 insanın tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan bölgede son günlerin en yoğun yağışları rapor edilirken, Çek Başbakanı Petr Fiala, pazar günü devlet televizyonuna verdiği röportajda, "en kötüsünün henüz geride kalmadığını" vurguladı.

İtalya'nın kuzeyinden doğan alçak basınç sisteminin etkisi altına aldığı Romanya, Avusturya ve Polonya'da perşembe günü başlayan yağışlar, bölgede "yüzyılda bir görülen sel felaketi" şeklinde yorumlanıyor.

Romanya'nın Galati ilinde altı kişi hayatını kaybetti, büyük miktarda yağış nedeniyle yaklaşık 6.000 ev hasar gördü. İçişleri Bakanlığı, sel nedeniyle evsiz kalanlara yardım için kurtarma operasyonları düzenleyerek durumun büyük ölçüde kontrol altına alındığını aktardı.

Avusturya'nın başkenti Viyana çevresinde yer alan Lower Austria eyaletinde bir itfaiyeci yaşamını yitirdi ve eyalet felaket bölgesi ilan edildi. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, pazar günü yaptığı açıklamada, durumun "kötüleştiğini" ve 10.000'den fazla kurtarma görevlisinin 1.100 evi tahliye ettiğini belirtti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkenin güneybatısında bir kişinin ölmüş olabileceğini belirterek doğal afet acil durumu ilan etti. Çek Cumhuriyeti sınırına yakın Klodzko kasabasında sel sularının bir barajı aşarak bir köprüyü yıkması nedeniyle durumun "dramatik" olduğunu söyledi.

Tusk, bazı sel baskını yaşayan bölgelerde, enerji ve iletişim hatlarının kesilmesi nedeniyle uydu tabanlı Starlink hizmetinin kullanılmak zorunda kalındığını açıkladı.

Slovakya ve Macaristan'da da şiddetli yağışlar bekleniyor.

Cumartesi sabahı Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bir kriz ekibi toplandı. Kentte ayrıca, sel bariyerleri inşa edilecek.

Hava değişikliği, Romanya da dahil olmak üzere bölgede eylül ayına sıcak bir başlangıç yapılmasının ardından geldi. Bilim insanları, bir yıl önce kırılan Dünya'nın en sıcak yazı rekorunun bu yaz tazelendiğini belirtti.

İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin yol açtığı daha sıcak bir atmosfer, daha yoğun yağışlara neden olabilir.