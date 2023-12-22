Avrupa Yatırım Bankası’ndan bir heyetin, 4 kredi anlaşması imzalanması amacıyla Güney Kıbrıs’ta olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Kiriakos Kakuris’in önderlik ettiği heyetin, Güney Kıbrıs’taki yetkili makamlarla imzalayacağı anlaşmalardan ilkinin, 2021-2027 dönemini kapsayan “THALEİA” programı dahilindeki çalışmaların finansmanı çerçevesindeki 130 milyon Euro’luk ilk taksitle ilgili olduğunu yazdı.

Gazete, diğer anlaşmaların da Güney Lefkoşa, Larnaka ve Limasol Kanalizasyon Konseyleri arasında, kanalizasyon çalışmalarının finansmanı için verilecek 100 milyon Euro’ya varan kredilerle ilgili olduğunu kaydetti.