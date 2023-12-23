Avrupa Yatırım Bankası’nın hayatî önemdeki iki projenin hayata geçirilmesi için Güney Kıbrıs’a 230 milyon Euro’luk yeni mali destek vereceği, bunun için gerekli imzaların dün, Rum tarafında bulunan Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Kiriakos Kakuris başkanlığındaki heyet ile ilgili Rum makamları arasında imzalandığı bildirildi.

Politis’in haberine göre anlaşmalardan birincisi su ve enerji kaynaklarının verimliliğinin dijitalleştirilmesi, çevre koruma, mesleki eğitim altyapıları vb akıllı ve yeşil yatırımları kapsayan “Thaleia” programı çerçevesindeki çalışmaların finansmanı için 130 milyon Euro’luk ilk taksit ile ilgili. 100 milyon Euro’luk diğer kredi anlaşması ise Lefkoşa’nın Rum kesimi, Larnaka ve Limasol Kanalizasyon konseyleri arasında varılan, kanalizasyon çalışmalarının finansmanını öngörüyor.