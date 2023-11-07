Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Verner Hoyer, bankanın EuroAsia Interconnector projesinin finanse edilmesine katılımı konusundaki tutumunun gelişme halinde olduğunu söyledi.

Alithia gazetesi, Avrupa Yatırım Bankası’nın daha önce, projenin finansmanına katılmayı arzulamadığına dair açıklamada bulunduğunu; ancak Hoyer’in son açıklamasında, bu fikrin değiştiğinin görüldüğünü yazdı.

Habere göre Hoyer, bu heyecan verici projenin Güney Kıbrıs’taki tüketiciler ve üreticiler için enerji tedariki üzerinde bir etkisi olduğunun bilincinde olduklarını kaydederken, projenin jeopolitik boyutu da bulunduğunu ve oldukça kapsamlı olan bu proje için titizlikle çalıştıklarını söyledi.

Gelenekler, önyargılar ve ideolojilerin kendilerini engellemediğini belirten Hoyer, projenin perspektifiyle Güney Kıbrıs’taki elektrik enerjisi fiyatının düşmesinin bağlantılı olduğunu kaydetti.

Habere göre Hoyer, bu dev projenin Güney Kıbrıs’a elektrik enerjisi tedarikinin iyileştirilmesine katkıda bulunması gerektiğini ve kendisinin de, Güney Kıbrıs’ta elektrik fiyatının ne kadar yüksek olduğunu bildiğini ifade etti.

Hoyer, projenin Güney Kıbrıs’ın yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeliyle birleştirilmesi halinde başarılı olacağını söyledi.