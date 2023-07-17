Avrupa'da birçok ülke sıcak hava dalgasının etkisiyle kavrulurken, aşırı sıcakların gelecek birkaç hafta daha kıtada birçok ülkede etkili olması bekleniyor.

İspanya, İtalya ve Yunanistan, Avrupa'da sıcak hava dalgasından etkilenen ülkeler arasında başı çekiyor. Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Hırvatistan, Bulgaristan, Almanya, İsviçre, Avusturya ve Hollanda'da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

İngiltere'de ise ağustos ortasına kadar aşırı sıcaklar beklenmiyor.

- İspanya'da bu hafta sıcak hava dalgası 30'dan fazla ili etkileyecek

Yaz mevsiminin 3. sıcak hava dalgasının bu hafta başından itibaren ülkenin büyük bölümünde hissedileceği İspanya'da sıcak hava dalgası, 30'dan fazla ili etkileyecek.

Hava sıcaklığının 44 dereceye kadar çıkmasının beklendiği İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde Kurtuba ve Jaen'de Sivil Koruma ekipleri kırmızı alarm verirken, Granada, Sevilla, Mayorka, Madrid, Toledo, Albacete, Cuenca, Badajoz ve Ciuded Real'de ikinci derecede önemli turuncu alarmda olunacağı açıklandı.

Yetkililer, 3 gün sürecek tropik ve boğucu sıcak hava dalgasına karşı, güneş ışınlarının en etkili olduğu saatlerde (14.00 ile 20.00 arasında) mecbur kalmadıkça açık alana çıkılmaması ve bol su tüketilmesi konusunda halkı uyarıyor.

Diğer yandan, iklim değişikliği kaynaklı yüksek sıcaklık ve kuraklık, İspanya'da tarım sektörünü de olumsuz etkiliyor.

Özellikle Endülüs ve Katalonya bölgelerinde kuraklıkla mücadele için su kesintileri yapılıyor. Ülkede baraj ve göletlerde kullanılabilir su oranının ortalaması yüzde 38'in altında bulunuyor.

- İtalya'nın Sicilya ve Sardinya adalarında sıcaklık bu hafta içinde 47-48 dereceyi bulabilir

İtalya'da geçen hafta etkisini göstermeye başlayan aşırı sıcaklar, özellikle orta ve güney bölgelerde bu hafta da etkili olmaya devam edecek.

Ülkenin bugünden itibaren üçüncü bir sıcak hava dalgasından geçeceği ve sıcaklıkların zirveyi göreceği belirtiliyor.

İtalya Hava Kuvvetleri Meteoroloji Biriminin paylaştığı verilere göre, başkent Roma'da hava sıcaklığının bugün 40, yarın da 42-43 dereceleri bulması bekleniyor.

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) 13 Temmuz'da açıkladığı tahminlere göre de İtalya'nın Sicilya ve Sardinya adalarında sıcaklık bu hafta içinde 47-48 derecelere ulaşabilir.

İtalya Sağlık Bakanlığı da vatandaşları aşırı sıcaklara karşı uyarıyor. Sıcaklardan korunma yöntemlerini "10 basit kural" adıyla sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşmaya devam ediyor.

Bakanlık, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları bulunanların, günün en sıcak zamanı olan 11.00-18.00 saatlerinde dışarıya çıkmamaya çağırıyor.

İtalya'da bazı bölgelerde de aşırı sıcaklar nedeniyle ormanlık alanlarda yangın çıkabileceği uyarısı yapılıyor.

- Yunanistan'da perşembe gününden sonra termometreler tekrar 43 dereceyi görecek

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 43 dereceyi bulan hava sıcaklıkları yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji uzmanlarına göre, çarşamba gününe kadar ülkenin birçok kentinde hava sıcaklığı ortalama 40 derecenin üzerinde seyredecek.

Perşembe gününden sonra da termometrelerin tekrar 43 dereceyi göreceğini belirten uzmanlar, halka, gerekmedikçe sokağa çıkmamaları yönünde tavsiyelerde bulunuyor.

Atina'da 14 Temmuz'da da hava sıcaklığı 43 dereceye yükselmiş, kentin en işlek caddelerinde ve sokaklarında toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve motorcular dışında araç görülmemişti. Tarihi Akropolis'in de 12.00-17.00 saatlerinde ziyarete kapatılmasına karar verilmişti.

Çalışma Bakanlığının kararıyla özel sektör ve kamuda çalışanları korumak amacıyla tedbir olarak uzaktan çalışma tavsiye edilmişti.

Yetkililer, sıcak hava dalgası nedeniyle olası orman yangınlarına karşı da uyarılarda bulunuyor.

Yunan İtfaiye Teşkilatı, ülke genelinde son 24 içinde sıcak hava dalgası ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle 46 orman yangının çıktığı bilgisini paylaştı.

- Balkanlar'da sıcaklık bu hafta 40 dereceyi bulacak

Balkan ülkelerinden Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan ile Kosova yeni haftaya yüksek sıcaklıklarla başladı.

Bosna Hersek Meteoroloji Birliği, ülke genelinde 19 Temmuz'a kadar kırmızı uyarı verdi; hava sıcaklığının 37 ile 40 derece arasında değişeceği ifade edildi.

Vatandaşlara 12.00-18.00 arasında sokağa çıkmamaları, sıcak çarpmalarına karşı bol sıvı tüketmeleri önerildi.

Sırbistan'da bugün "en sıcak günün" yaşanacağı ifade edilirken, hava sıcaklığının 40 dereceye kadar yükseleceği belirtildi. Vatandaşlara yüksek sıcaklık nedeniyle dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Karadağ'da bugün hava sıcaklığının 40 dereceye kadar yükseleceği, yüksek sıcaklıkların gelecek günlerde de devam edeceği uyarısında bulunuldu.

Karadağ Radyo ve Televizyonu, vatandaşlara güneş ışınlarına karşı dikkatli olmaları çağrısı yapılırken, yola çıkacak kişilerin de sabah erken veya akşam saatlerini tercih etmeleri tavsiye edildi.

Hırvatistan Devlet Hidrometeoroloji Enstitüsü, hava sıcaklığının 35 ila 40 derece arasında değişeceğini, özellikle kıyı kesimlerinde sarı ve kırmızı uyarıların verildiğini açıkladı. Tatilcilere de hava sıcaklığının en yüksek seyrettiği saatlerde güneşlenmemeleri yönünde uyarıda bulunuldu.

Batı Balkan ülkelerinde etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle sokakların gündüz saatlerinde boş olduğu gözlemlendi.

Kosova Hidrometeoroloji Enstitüsü de bu hafta termometrelerin 40 dereceyi göreceğini duyurdu.

Enstitünün açıklamasında, "Birçok kentte, sıcak hava dalgaları, sıcaklıkların 40 santigrat dereceye ulaşmasına yol açacak. Hafta sonunun da aşırı sıcak olacağı tahmin ediliyor. Son derece yüksek sıcaklıkların hissedileceği bu hava, Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgalarının bir sonucu." ifadelerine yer verildi.

Enstitüsü, özellikle kronik hastalara 10.00-17.00 saatlerinde güneş ışınlarına maruz kalmamalarını tavsiye etti.

Öte yandan, ülkenin başkenti Priştine'nin merkezine serinlemek isteyen vatandaşların kullanımı için itfaiye tarafından su deposu yerleştirildi.

- Bulgaristan'ın 29 bölgesinden 24'ünde "sarı alarm" ilan edildi

Bulgaristan'da bir haftadır süren aşırı sıcaklar yüzünden ülkenin 29 bölgesinden 24'ünde "sarı alarm" ilan edildi.

Ülkede en yüksek hava sıcaklığının 38 dereceye kadar çıkması beklenirken, başkent Sofya'da termometreler 34 dereceyi gösterecek.

Yetkililer, vatandaşların özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamalarını, bol bol su içmelerini tavsiye ediyor.

Sofya'da park girişlerinde belediye su dağıtmaya başlarken, Bulgaristan Devlet Demiryolları (BDJ) sıcaktan dolayı rayların kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle bazı hatlardaki seferleri geçici olarak iptal etti.

Meteoroloji uzmanları, İtalyan yazar Dante Alighieri'nin "Cehennem" eserinde geçen üç başlı canavar-köpek "Cerberus" ismini verdikleri şiddetli sıcak hava dalgasının birkaç gün daha süreceğini belirtiyor.

- Almanya'da 38,8 derece ile bu yılın en yüksek sıcaklığı kaydedildi

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), 38,8 derece ile bu yılın en yüksek sıcaklığının kaydedildiğini duyurdu.

DWD'den yapılan açıklamada, bu yılın en sıcak gününün 15 Temmuz'da Bavyera eyaletinin Möhrendorf-Kleinseebach beldesinde ölçüldüğü belirtildi.

Gelecek günlerde Almanya'da, Güney Avrupa'nın birçok bölgesine kıyasla sıcaklıkların normal seyretmesi bekleniyor.

Almanya'da 25 Temmuz 2019'da Duisburg ve Tönisvorst kentlerinde sıcaklık 41,2 santigrat derece ölçülmüştü.

- İsviçre'de 11 Temmuz'da yılın en sıcak günü yaşandı

İsviçre'de 11 Temmuz'da yılın en sıcak günü yaşanırken, 37,6 dereceyle en yüksek sıcaklık Graubünden kantonunda yer alan Chur kentinde kaydedildi. Aynı tarihte Cenevre'de de termometreler 37,4 dereceyi gösterdi.

Kavurucu sıcaklardan özellikle yaşlıların etkilendiği ve acil servislere başvuranların sayısında büyük artış olduğu kaydedilirken, aşırı sıcaklar sebebiyle sağlık şikayetlerinde artış olacağı uyarısında bulunuluyor.

Temmuz ayı itibarıyla etkili olan sıcakların, hafta boyunca yerini bulutlu ve yer yer yağışlı havaya bırakması bekleniyor.

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, bu hafta bazı şehirlerde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülürken, ülke genelinde bulutlu havanın etkili olacağı belirtildi. Pazar günü de ülke genelinde şiddetli yağmurlar bekleniyor.

- Avusturya'da sıcak havanın ardından şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor

Avusturya'da geçen hafta 38 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıklarının, bu hafta en fazla 33 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

Ülke genelinde çarşamba günü şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olacağı belirtiliyor.

Meteoroloji Merkezi, kısa süreliğine yaşanan kuvvetli yağışa rağmen haziran ve temmuzun ülke genelinde kurak geçtiğine de dikkat çekiyor.

- Hollanda'da temmuz ayında sıcaklık 30'lu derecelere yaklaştı

Bu yaz hava sıcaklığının rekor seviyelere çıkacağı tahmin edilen Hollanda'da temmuz ayında sıcaklık 30'lu derecelere yaklaştı.

Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünün (KNMI) açıklamasına göre, 8 Temmuz'da hava sıcaklığı Eindhoven şehrinde 34,4'e ulaştı. 9 Temmuz'da fırtına beklentisi sebebiyle ülkenin büyük kesiminde "turuncu alarm" uyarısı yapıldı.

KNMI, 2023'ün en kurak geçen 5 yıldan biri olacağını öngördüğü açıklamada, orman yangını riskinin çok yüksek olduğu uyarısında bulundu.

Hollanda'da da Haziran 2023 de ülkede hava durumunun ölçüldüğü 1901'den bu yana en sıcak ve güneşli haziran ayı oldu.

Haziran ayı hava sıcaklığının ortalama 16,2 santigrat derece olduğu Hollanda'da bu yıl haziran ayında ortalama sıcaklık 19,4 santigrat dereceye çıktı.

Güneş ışığının haziranda ortalama 214 saate ulaştığı Hollanda'da geçen ay bu süre 328 saate yükseldi.

- İngiltere'de ağustos ortasına kadar sıcak havanın etkili olması beklenmiyor

Kıta Avrupa, sıcak hava dalgasıyla boğuşurken, İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), ülkede ağustos ortasına kadar sıcak yaz havasının beklenmediği açıklamasında bulundu.

Temmuz ayı boyunca değişken hava şartlarının sürmesinin beklendiği İngiltere'de, sıcak veya güneşli havanın öngörülmediği kaydedildi.

İngiltere Meteoroloji Kurumu, uzun vadede havanın daha kurak ve sıcak hale geleceği yönünde işaretler bulunduğu ancak bunun ağustos ortasına kadar görülmeyeceği tahminine yer verdi.

Öte yandan, kurumun 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Avrupa'daki sıcak hava dalgasının düşük basınç sistemlerini İngiltere'ye yönlendirdiği, bu durumun ülke genelinde mevsim normallerinin dışında kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağmura yol açacağı belirtilmişti.

İngiltere'de ortalama sıcaklığın 15,8 derece ölçüldüğü haziran ayı ise 1884'ten beri "en sıcak haziran" olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede 10 Haziran'da sıcaklık 32,2 dereceyi aşmış ve bu yılın en yüksek sıcaklık değerleri kaydedilmişti.

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, geçen ayın dünya genelinde yaşanan en sıcak haziran olduğunu bildirmişti.

Haziran 2023, önceki rekor olan 2019'un aynı ayını büyük farkla aşarak en sıcak haziran olarak kayda geçmişti.

En yüksek sıcaklıklar özellikle Kuzeybatı Avrupa'da ölçülmüştü.

Orta ve Doğu Avrupa ile İskandinavya'nın yanı sıra Karadeniz'in batı kıyısı boyunca uzanan geniş bir hatta, ortalamadan daha kurak koşullar oluşmuştu.