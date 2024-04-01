Avrupalı muhafazakar ve merkez sağ partilerinin oluşturduğu uluslararası bir siyasi parti olan Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular Partisi (ECR) toplantısı, ELAM’ın da katılımıyla Cumartesi günü Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirildi.

Fileleftheros gazetesi, “İtalyan Sağı Önderliğinde” başlığı alında verdiği haberinde, ECR toplantısının Cumartesi günü Güney Kıbrıs’ta ELAM’ın da katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtirken, ELAM’ın İtalya’da seçimleri kazanan aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri partisini kendisine örnek olarak aldığı yorumunda bulundu.

Habere göre, ELAM’dan toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, ELAM Başkanı Hristos Hristu, İtalyan AP Milletvekili Carlo Fidenza, ECR’nin İtalya’daki Genel Sekreteri ve milletvekili Antonio Giordano, İtalya Savunma Bakanı Yardımcısı Isabella Rauti’nin yaptıkları konuşmalara yer verilirken, toplantıya 22 ülkeden katılım gerçekleştiğine vurgu yapıldı.

Katılımcılar toplantı çerçevesinde yaptıkları konuşmalarda ise ELAM’ın ECR’ye katılımından duydukları memnuniyeti dile getirilerken mülteci sorununa ağırlık veren konuşmalar gerçekleştirdiler.