ECB'nin para politikası kararına ilişkin açıklamasından: "Sıkılaşan finansman koşulları talebi azaltmakta ve bu da enflasyonu aşağı çekmeye yardımcı olmaktadır”

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bu yılın son toplantısında 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tutarken, bilançosunu daha hızlı küçültmeye karar verdi.

ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, Banka'nın refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizini yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75'te sabit bıraktığı belirtildi. Böylece 2023'teki son toplantısında art arda ikinci kez 3 temel politika faizi sabit tutulurken faiz oranları avro tarihindeki en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

ECB, Temmuz 2022'den bu yana art arda 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan artırmıştı.

Geçmiş faiz artışlarının ekonomiye güçlü bir şekilde yansımaya devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, “Sıkılaşan finansman koşulları talebi azaltmakta ve bu da enflasyonu aşağı çekmeye yardımcı olmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ECB Yönetim Konseyi’nin enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefine yönelik kararlılığı anımsatılarak, konseyin gelecekteki kararlarının, politika faizlerinin gerektiği kadar kısıtlayıcı seviyelerde olmasını sağlayacağı vurgulandı.

Kısa vadede ekonomik büyümenin bastırılmış olmaya devam etmesinin beklendiğinin aktarıldığı açıklamada, “Faiz oranları para politikası duruşunu belirlemede ana araç olacak.” ifadesi yer aldı.

İleriye dönük faiz oranı görünümüne ilişkin ifadeleri değiştirmeyen ECB, faiz oranları yeterince uzun bir süre mevcut seviyelerde kalırsa enflasyon oranı yüzde 2 hedefine yaklaşacağını vurguladı.

- ECB bilançosunu daha hızlı küçültmeye karar verdi

ECB karar metninde, Eurosistem bilançosunda normalleşmenin ilerletilmesine karar verildiği ifade edilerek, 1,7 trilyon avroluk Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) çerçevesindeki yeniden yatırıma yönlendirmenin 2024 sonundan sonra devam etmeyeceği bildirildi.

Banka, PEPP programından elde edilen gelirin yeniden yatırımını 2024'ün ikinci yarısından itibaren ayda 7,5 milyar avro azaltacak.

ECB karar metninde, bankanın yeni makroekonomik tahminlerine de yer verildi. Buna göre, kısa ve orta vadede, ECB daha az fiyat baskısı beklerken, aynı zamanda önemli ölçüde daha zayıf bir ekonomi öngörüyor.

ECB tarafından 2023 yılı için beklenen enflasyon oranı (manşet) 0,2 puanlık düşüşle yüzde 5,4'e, 2024 yılı için ise 0,5 puanlık düşüşle yüzde 2,7'ye gerilerken 2025 yılı için beklenti yüzde 2,1'de kaldı.

Bankanın Avro Bölgesi büyüme tahmini ise 2023 için yüzde 0,7’den 0,6’ya, 2024 için yüzde 1’den 0,8’e revize edildi, 2025 yılı için de yüzde 1,5'lik tahmine yer verildi.

Bu arada, Avro Bölgesi'ndeki yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçmişti.