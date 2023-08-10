Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano’nun, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı'na (KİPE), Güney Kıbrıs Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Anna Kukkidi Prokopiu ile İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir arasında gerçekleşen görüşmeyi yorumlayan bir açıklamada bulunduğu kaydedildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, üye devletlerin yetkililerinin gerekli gördüğü kişilerle ikili temaslarda bulunabileceğini dile getiren Stano, KİPE’ye yaptığı yazılı açıklamada “Üye devletlerin yetkilileri, ikili ilişkiler ve/veya iş birliği için gerekli gördükleri kişilerle görüşmek ve AB’nin tezlerini iletmek konusunda özgürdür” ifadesini kullandı.

Ben-Gvir’in, sahip olduğu aşırı tezler ve bazı davranışları nedeniyle İsrail’de ve AB’de tartışmalı bir kişilik olarak addedildiğini yazan gazete, geçtiğimiz Mayıs ayında İsrail’deki AB delegasyonunun, Ben-Gvir’in katılacak ve konuşma yapacak olması yüzünden Tel Aviv’deki Avrupa Günü etkinliğini iptal ettiğini anımsattı.

Gazeteye göre İsrail’deki AB delegasyonu, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, görüşleri AB’nin temsil ettiği değerlerle çelişen bir kişiye platform sağlamak istemediklerini ifade etti.