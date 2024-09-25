Sendikadan yapılan açıklamaya göre, görüşmeden duyduğu memnuniyeti belirten KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, adanın kuzeyinde eğitimde gelinen aşamadan, okulların güncel fiziki durumlarından ve eğitimin nitelikli olarak sürdürülebilmesi için duyulan ihtiyaçlardan bahsetti.

Kapsayıcı, nitelikli, eşit ve demokratik okul ortamları için verdikleri mücadele hakkında bilgi veren Maviş, bu mücadeleyle ilgili AB ile olan işbirliğinin artırılması arzusunu dile getirdi.

Maviş ayrıca, iki toplumlu temasların devam etmesi ve artırılması için de birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.