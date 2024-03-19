Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas’ın Cuma günü Güney Kıbrıs’a gideceği belirtildi.

Politis gazetesi, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas’ın Güney Kıbrıs programının yoğun olduğunu, içişleri, eğitim, adalet bakanları, sosyal yardım müsteşarı ile bir araya geleceğini yazdı.

Habere göre Schinas, Lefkoşa Üniversitesi’nde demokrasi ve Avrupa Parlamentosu seçimleri konusunda konuşma yapacak.

Schinas, Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile de bir araya gelecek.

Gazete Schinas’ın yapacağı bu ziyaretin, görevi boyunca yaptığı üçüncü ziyaret olacağına da dikkati çekti.