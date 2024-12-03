Avrupa’nın nüfusuyla birlikte Güney Kıbrıs'ın nüfusunun da yaşlandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Avrupa Birliği’nde 2023 verilerine göre 65 yaş üzeri nüfus oranının yüzde 21, Güney Kıbrıs için ise yüzde 18 olduğunu yazdı.

Genel nüfusla birlikte Avrupa ve Güney Kıbrıs’taki doktorların da yaşlandığını kaydeden gazete, Avrupa düzeyinde, doktorların yüzde 35’inin, Güney Kıbrıs’ta ise yüzde 40’nın, 55 yaş ve üzerinde olduğunu belirtti.

Bu rakamların, Avrupa Komisyonu’nun “Avrupa’daki sağlığa bakış” başlığıyla son raporuna da dahil edildiğini yazan gazete, ilgili verilerin on gün önce kamu oyuyla paylaşıldığını kaydetti.

Kadınların, Güney Kıbrıs da dahil olmak üzere tüm ülkelerde erkeklere oranla daha fazla yaşadığını yazan gazete, bununla birlikte erkeklerin daha sağlıklı bir yaşam sürdüğünü de belirtti.

Habere göre, Avrupa’da yüzde 9 olan 65 yaş üzeri Alzheimer hasta oranı Güney Kıbrıs’ta yüzde 8.