Fileleftheros gazetesi, bunun, Avrupa Halk Partisi'nin hazırladığı ve bu partiye mensup hükümet başkanları ve siyasi parti başkanları tarafından ele alınacak metne dahil edilmesinin beklendiğini yazdı.

Avrupa Halk Partisi toplantısına Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis yanı sıra DİSİ Başkanı Annita Dimitriyu’nun da katılacağını kaydeden gazete, Avrupa Halk Partisinin, hazırladığı taslakta “AB’nin, çıkmazın aşılması ve Kıbrıs’ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması için bu problemin çözülmesi amacıyla, Kıbrıs’ın Türkiye tarafından işgalinin 50’nci yıl dönümüne kadar olan zaman çerçevesini kullanması gerektiğini vurguladığını” aktardı.

Avrupa Halk Partisi toplantısında, Avrupa liderlerini meşgul edecek gündemin ele alınacağını da yazan gazete, Rusya ile Ukrayna’daki savaşın bir toplantının daha merkezinde bulunacağını ekledi.

TAK