Avrupa borsaları, Almanya hariç haftaya satış ağırlıklı bir seyirle başladı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 458,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 15.853 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.506 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 7.327 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 28.250 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 9.429 puanda bulunuyor.

Cuma günü yüzde 0,3 azalışla günü 1,0948 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yatay bir seyirle 1,0950'de dengelendi.

Küresel piyasaların dünya genelinde devam eden enflasyon ve resesyon endişeleriyle haftaya negatif bir seyirle başladığını ifade eden analistler, hafta boyunca takip edilecek yoğun makroekonomik veri gündeminin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması beklendiğini belirtti.

Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatçısı Avustralya'daki bazı LNG tesislerinde çalışanların gelecek hafta greve gitmek için harekete geçmesinin ardından geçen hafta Avrupa'da gaz vadelileri yaklaşık yüzde 23 yükseldi.

Bir taraftan bölge ekonomilerinde durgunluk endişesinin baş gösterdiği, diğer taraftan enflasyonun hala hedeflenen seviyenin oldukça üzerinde bulunduğu Avro Bölgesi'nde söz konusu fiyat artışları belirsizliklerin artmasına neden oldu.

Analistler, doğal gaz fiyatlarındaki artışın enflasyonist etkisi ve üretim maliyetlerini artırarak karlılıkları düşürebileceği endişesinin bölgede halihazırda akılların bir köşesinde bulanan "stagflasyon" korkusunu canlandırmış olabileceğini ifade etti.

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle bölge ekonomileri Rusya'dan gaz tedarikini en düşük seviyeye indirmeyi amaçlarken, LNG tedarikinde yaşanacak sorunların Rusya'nın elini güçlendirmesinden de endişe ediliyor.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) eylül ayında faiz artırımlarına ara verebileceğine yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ederken, yılın geri kalanı için bankanın adımlarına ilişkin belirsizlik de devam ediyor.