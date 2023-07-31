Avrupa Birliği, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik 2023 AB Burs Programı kapsamında 150 yeni burslunun seçildiğini duyurdu.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, AB’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik mali yardım programı kapsamında seçilen burslular, 24 AB üye ülkesinde bilimden sanata, insani bilimlerden Avrupa dil becerilerine kadar geniş bir yelpazede ileri düzeyde eğitim ve öğrenim görme fırsatına sahip olacak.

Bu yılki program kapsamında burslular toplumun AB’deki eğitim ve mesleki gelişim fırsatlarını takip edebilecek.

Açıklamada, Avrupa Birliği’nin bursluların kültürler arası değerli deneyimler edinebilecekleri ve fikir alışverişinde bulunarak akademik yolculuklarını zenginleştirebilecekleri, çeşitlilik içeren ve kapsayıcı bir öğrenme ortamını teşvik etmekte kararlı olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programının öncelikli amacı, toplum ile Avrupa Birliği arasındaki sosyal bağları desteklemek ve böylece Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini teşvik etmektir.

2007 yılında Erasmus+ programına alternatif olarak başlatılan AB'nin bu amiral gemisi programı Goethe Enstitüsü tarafından uygulanmaktadır ve bugüne kadar 33 milyon Euro'dan fazla bir bütçe ile 2000'den fazla Kıbrıslı Türk öğrenciye destek vermiştir.”

Björnsson

Avrupa Komisyonu REFORM Genel Müdürlüğü Direktör Yardımcısı ve Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson da burs programı konusunda yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programının 2023 çağrısı, Avrupa Birliği'nin eğitim ve mesleki gelişimi desteklemeye yönelik devam eden kararlılığını yansıttığını kaydetti.

Avrupa Birliği’nin bugünün burslularına yatırım yaparak yarının liderlerini, yenilikçilerini ve değişim oluşturucularını yaratmayı amaçladığına işaret eden Björnsson, AB’nin, bu kişilerin bilgiye ve kendilerini geliştirmeye olan bağlılıklarının hem kişisel gelişimleri hem de Kıbrıs Türk toplumunun genel ilerlemesi üzerinde dönüştürücü bir etki yaratarak adanın yeniden birleşmesine giden yolu açacağına inanç belirtti.

Gauler

Goethe Enstitüsü Kıbrıs Direktörü Gabriele Gauler ise, Goethe Enstitüsü olarak Avrupa Komisyonu ile işbirliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, AB'nin amiral gemisi projesi olan Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programının etkisini artırma konusunda son derece kararlı olduklarını vurguladı.

Gauler, 2023/24 akademik yılında rekor sayıda başvuru aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programı hakkında daha fazla bilgi için (euburs.eu) adresinin ziyaret edilebileceği kaydedildi.