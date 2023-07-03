Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) Başkanı José Manuel Campa’nın temaslarda bulunmak amacıyla bu hafta içerisinde Güney Kıbrıs’a geleceği belirtildi.

Alithia gazetesi EBA Başkanı José Manuel Campa’nın, Rum Merkez Bankası Başkanı Konstantinos İrodotos’un daveti üzerine Güney Kıbrıs’a geleceğini yazdı.

Habere göre, Campa temasları çerçevesinde Merkez Bankası Başkanı’nın yanı sıra Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile de bir araya gelecek.

Campa ayrıca Rum Merkez Bankası tarafından organize edilecek ve üst düzey yetkililerin yer alacağı bilgilendirme toplantısına da katılacak.

TAK