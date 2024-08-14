Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,1 düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin haziran ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, haziranda mayıs ayına göre yüzde 0,1, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3,9 azaldı.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi sanayi üretiminin aylık yüzde 0,4 artacağı, yıllık yüzde 2,9 azalacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerden daha düşük gelmesi dikkati çekti.

AB'de ise sanayi üretimi, haziranda aylık bazda değişmezken yıllık bazda yüzde 3,2 geriledi.

Haziranda, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş, yüzde 7,8 ile İrlanda'da, yüzde 6,5 ile Belçika'da, yüzde 3,7 ile Hırvatistan ve Portekiz'de belirlendi. En fazla artış ise yüzde 4 ile Romanya'da, yüzde 3,6 ile Finlandiya'da ve yüzde 2,1 ile Slovakya'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla düşüş yüzde 17,4 ile İrlanda'da, yüzde 8,3 ile Hırvatistan'da ve yüzde 5,5 ile Letonya'da ölçüldü. En fazla artış ise yüzde 9,5 ile Yunanistan'da, yüzde 8,8 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ve yüzde 6,3 ile Malta'da tespit edildi.