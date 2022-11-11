Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Nedeni yanlış atamalar mı hatalı seçimler mi bilinmez ama bir gerçek var ki YÖDAK doğru yönetilmiyor!
Hakça, adaletçe yönetilmeyen demokratik usullerden uzak bir Başkanlık diktasının gölgesinde günden güne yıpranan ve itibarını kaybeden bir YÖDAK’ı izliyoruz.
CTP Magosa milletvekili Erkut Şahali’nin meclis kürsüsünde yaptığı konuşma ve yorumların altına ise imza atmamak elde değil…
Erkut Şahali’nin YÖDAK’ın itibarını kaybeden bir kurum durumuna geldiğinin altını çizmesi aslında her şeyin özeti!
DAÜ ve UKÜ yönetimlerinin hala daha başlarını kumdan çıkarmaması başlı başına bir skandal ve yükseköğretim alanına sürülen kocaman bir leke artık…
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Hasret Balcıoğlu’nun diplomasının olmadığının resmi belge ile DAÜ’ye bildirilmesi sonrasında sahte diploma ile girdiği doktora programı sonunda aldığı DAÜ diplomasının iptal edilmemesinin açıklamasını yapmak zorunda…
Prof. Dr. Aykut Hocanın neden Hasret Balcıoğlu dosyasını bekletmekte?
Diğer merak edilen bir konu ise Prof. Dr. Aykut Hocanın başka kimlerin akademik dosyasını kendi odasında emanete aldığı yönünde manidar iddialar.
Prof. Dr. Aykut Hocanın kimleri korumanın ve Hasret Balcıoğlu ile ilgili alınacak kararın korumaya aldığı kişiler için emsal olmasının önüne geçme eğiliminde mi, bilinmez…
Umarız değildir!
Ve belki de diplomasız sahte profesör Hasret Balcıoğlu skandalının artçı sarsıntıları aslında kimseciklerin görmek istemediği büyük bir depremin habercisi.
YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın üniversite diplomasının varlığı, gerçekliği ve geçerliliği ile ilgili iddialar ise YÖDAK’ın itibarını günden güne daha da eritmekte.
İddiaların üzerine ise Avcı’nın demokratik usullerden uzak yönetimi ve kendi avukatına Kurul üyesi meslektaşlarının özel belgelerini bilgi edinme yasası kılıfı altında vermesi ise diğer bir skandal…
Sahi YÖDAK Başkanı neyin peşinde?
…
Üniversite diploması ile ilgili iddiaların araştırılması ve YÖDAK’ın daha fazla yıpranmaması için karar üreten meslektaşlarını avukatı aracılığı ile yazılı ihbarname ile göndererek tehdit eden bir YÖDAK Başkanı yönetiminde bir Kurumun artık kimselere faydası olmaz.
“Ben dokunulmazım” üst duruşu ile kurul kararlarını hiçe sayarak Kurul üyesi profesörlere dava açarak ve özel bilgi ve belgelerini kendi özel avukatına veren Prof. Dr. Turgay Avcı iyi bir yönetim ortaya koyamıyor.
Diploması ile ilgili iddiaların üzerine kendi diplomasını kişisel veri ve özel belge diye saklayarak şaibe yaratan YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın Kurul üyesi meslektaşlarının diplomalarını kendi avukatı ile paylaşması ise bu ne lahana bu ne turşu dedirtecek cinsten bir aymazlık…
Kurul üyelerinin orijinal diplomalarını YÖDAK arşivine vermelerinin ardından rızaları alınmadan Turgay Avcı’nın talimatı ile kendi özel avukatına meslektaşlarının belgelerinin verilmesi ise aymazlıktan öte tam bir hukuk tanımamazlık!
Ayrıca diploması tartışılanın ise Kurul üyelerinin olmaması skandalın en vahim noktası…
Ve belki de hazin olan üzerine okunmayan bir fotokopiyi diploma
olarak kabul ettirmeye çalışan bir YÖDAK Başkanı ile yükseköğretim alanının artık yönetilmeyeceğinin anlaşılmasıdır.
YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın aslında tartışılan şeyin üyelerin diploması olmadığını bir softa şaşırtması yaparak kendi diploması ile ilgili iddiaları kamuoyunun gözünden kaçırmaya çalıştığı düşüncesi ise günden güne ağırlık kazanmakta.
Hazin olan ise diploma diye okunmayan bir fotokopiden başka birşey gösteremeyen YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın voyvodalğa varmaya gebe bir baskı ile Kurul üyelerine tazminat davası açma girişimidir.
…
Sahi, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı dokunulmaz mı?
Güç aldığı merkezlere bu kadar mı güveniyor ki diploması ile ilgili iddiaların araştırılması için izlenmesi gereken yasal prosedürü çalıştırmıyor.
Turgay Avcı’nın yaptığı başka şeyler de var…
Kurul üyelerinin oy çokluğu ile aldığı kararların yazılmasını ve Cumhurbaşkanlığına gönderilmesini bekleterek engelliyor.
Avukatı aracılığı ile tazminat davası açma tehdidini ortaya koyarak Kurul üyelerinin aldığı kararları geri çekmeleri ve değiştirmeleri için baskı yapıyor.
Ne kural tanıyor ne yasaları takıyor.
Ne de YÖDAK Kurulu’nun aldığı kararları uyguluyor.
Üniversiteler ise tedirgin ve şikayetçi…
Turgay Avcı’nın bazı üniversitelerin tesiri ile YÖDAK’ı yönetmeye çalıştığı ise yüksek ses ile dillendirilmesi bile üniversiteler arasında konuşulmakta…
Üniversiteler ise rahatsızlıklarını Turgay Avcı’yı atayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a iletmenin arifesinde!
…
Peki, iddiaların merkezindeki Turgay Avcı neyin peşinde?
Akademik ünvanlarını, DAÜ’deki kadrosunu ve emeklilik ikramiyesi ile maaşını korumanın peşinde mi bilinmez ama Turgay Avcı’nın diploma denklik tüzüğünde tarifi yapılan yol ile diplomasının denkliği ile ilgili araştırma yapılmasını başlatmasını beklemek ise anlaşıldı ki ölü gözünden yaş beklemek ile eşdeğer…
YÖDAK’ın en son ihtiyacı olan şey ise, demokratik ve yasal kararları hiçe sayan, Kurul üyeleri üzerinde avukatları ile baskı kuran ve sindirme politikası uygulayan, meslektaşlarının özel belgelerini ve diploma suretlerini kendi özel avukatlarına servis eden bir başkan…
Turgay Avcı diploması ile ilgili iddialardan kaçmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın YÖDAK başkanının diplomalarının denkliğinin araştırılması için artık gerekeni yapmalı…
Tatar niye bu konuya uzak durmayı tercih ediyor o da başka bir muamma!
MESAJ KUTUSU
Sayın Özgür EDEBALİ, özel bir şirket tarafından cezaevine bağış olarak gönderilen su sebillerinin mahkumlara değil de bazı gardiyanlara dağıtıldığı yönünde ciddi ihbarlar yapılmaya başlandı. Gardiyanlar Birliği olarak konuyu masaya yatırmanız ve eğer suistimal varsa da hesap sormanız bekleniyor…
…
Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, Londra’daki 7 Türk okulunun hepsinin de tel tel döküldüğünü bu okulları ayakta tutmak için velilerin büyük gayret gösterdiklerini, böyle giderse ardı ardına kapanacaklarını biliyor muydunuz? Buraya özel bir ekip gönderip araştırma başlatmanız şart oldu haberiniz olsun istedik…
…
Sayın Turgay AVCI, YÖDAK üyelerinin diploma ve özel bilgilerini avukatınıza göndermeniz nedeniyle üyeler ateş püskürmeye başladı. Kurumda neye oynuyorsunuz bilmiyoruz ama gidişat hiç iyiye gözükmüyor. Açıklayın diplomalarınızı kurtulun artık çünkü seviye iyice düşmeye başladı!
…
Sayın Barış SEL, geçtiğimiz haftalarda Güzelyurt Sağlık Ocağında polisin elinde kontrolsüz bir şekilde patlayan silah soruşturmasından hala bir sonuç elde edilmemesi kafalarda soru işaretleri yaratmaya başladı. Bu konuda daha fazla gecikmek soru işaretlerini de hayli büyültecektir…
…
Sayın Reşat KANSOY, bölgenizde yapılan son kamuoyu yoklamasında nihayet birinci sıraya yükseldiğiniz ve farkı artırdığınız gözlemleniyormuş. Yine de temkinli olmak gerek zira rakibiniz yılların deneyimine sahip ve daha henüz sokağa inmedi. En büyük avantajınızın da küskün partililerin olduğu söyleniyor…
…
Sayın Cem DANA, yerel seçimler için düğmeye bastığınız ve çalışmalarınıza Lefkoşa’daki parti kurmayları ve basın mensupları ile görüşmek ile başladığınız gözlemlenmiş. Bu arada geçenlerde de rakip aday Erdal Özcek ile Kocareis’te kadeh tokuştururken görülmüşsünüz, hayırdır inşallah?
…
Sayın Ahmet SOYALAN, dünden itibaren emeklilik günlerinin başladığı ve bu nedenle izne ayrıldığınızı duyduk hayırlı ve uğurlu olsun. Bakalım teşkilatın yeni patronu kim olacak zira bu konuda sancılı bir süreç yaşanıyor. Yeni yaşamınızda sağlık ve mutluluklar dileriz…
…
Sayın Hüseyin AMCAOĞLU, yerel seçimler için bölgeler özel ekipler kurmaya başladığınız konuşuluyor. Bu arada projeler için de uzman bir ekip çalışmalara başlamış bile. Ülkedeki en zorlu ve çetin yarış sizin bölgede olacak diyorlar, sonuçta Gönyeli kazansın gerisi de çok önemli değil…
…
Sayın Redif NUREL, DP’nin parti içi muhalefet ekibinin başı olarak düğmeye bastığınız ve ekiple birlikte ada genelinde parti ziyaretlerine başladığınız konuşulmaya başlandı. Bu arada bazı belgeleri de dosyalayıp kamuoyuyla paylaşma hazırlandığınız söyleniyor, en azından seçimler sonrasına bırakırsanız daha iyi olacak yorumları yapılıyor…
…
Sayın Menteş GÜNDÜZ, UBP ile yolları ayırdıktan hemen sonra başak partilerin aracıları kapınızı çalacak diye duyduk. Bu arada yerel seçimlerde yol haritanızı değiştirip yeni limanlara yelken açacakmışsınız, kaptan dediğin de açık denizde yol almalı değil mi?
…