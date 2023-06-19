Dernekten yapılan yazılı açıklamada, resmi kayıp şahıslar listesinde yer alan Atlılar şehitlerinin toplu mezarlarının açılması ve şehitlerin kimliklendirilmesi için Ocak 2023’te Kayıp Şahıslar Komitesi üyeleri tarafından karar alındığı, bu kararın derneğe de bildirildiği kaydedildi.

Muratağa ve Sandallar’daki şehitlerin hak ettikleri şekilde defnedildiğinin anımsatıldığı açıklamada, Atlılar toplu mezarıyla ilgili konunun siyasi mülahazalarla sürüncemede bırakıldığı savunuldu.

“Atlılar Şehitleri toplu mezarının 2015’den bu yana bekletilmesi kabul edilmez. Acılarımız hep taze tutuluyor” denilen açıklamada Rum yönetimi siyasi istismar yapmakla suçlandı ve protesto edildi.

Açıklamada, şunlar da kaydedildi:

“Derhal geri aldıkları onayı vermelerini ve acı çeken kayıp yakınlarının hisleri ile oynamamalarını telkin ederiz. Toplu mezarda yatan şehitlerimizin kimliklendirilerek hak ettikleri şekilde defnedilmelerini acilen talep ediyoruz.”