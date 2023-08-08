Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı gazeteci Ali Kişmir’e açılan ve 10 yıl hapis cezası öngörülen davayla, basına “susun, yoksa hapsi boylarsınız” mesajı verilmek istendiğini iddia etti.

TDP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre TDP Genel Başkanı Atlı, “Ali Kişmir de diğer cesur kalemler de yalnız değildir, olmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

TDP Genel Başkanı Mine Atlı, "gazetecileri susturma girişimlerine" karşı ciddi bir toplumsal karşı duruş sergilenmesi gerektiğini belirtti.

"Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na (GKK) ait gizli bir buluşmayı eleştirdiği yazısı nedeniyle, 10 yıl hapislik olan bir suçlamayla Başsavcılık tarafından dava açıldığı" gerekçesiyle gazeteci Ali Kişmir’e destek belirten Atlı, basın ve ifade özgürlüğüne, ülke yönetiminin herhangi bir alanında görev alanların, kurumlarının başında bulunanların en ağır eleştirilere bile tahammül etme sorumluluğu olduğuna işaret etti.

Basının büyük bölümünün yandaş sermayenin kontrolü altına geçtiğini ve Ali Kişmir gibi cesaretle eleştiri yapabilen az sayıda kalem ve medya kurumu kaldığını iddia eden Atlı, bu kişilerin ve kurumların da güç odakları tarafından hedefe koyulmasına, yargı sopasıyla sindirilmeye çalışılmasına karşı ciddi bir toplumsal karşı duruş sergilenmesi gerektiğini kaydetti.

“Kişmir nezdinde basına ‘susun, yoksa hapsi boylarsınız’ mesajı verilmek isteniyor”

Kişmir nezdinde basına “susun, yoksa hapsi boylarsınız” mesajı verilmek istendiğini ileri süren Mine Atlı, bir ülkedeki en önemli demokrasi ve özgürlük göstergelerinden birinin de basın ve ifade özgürlüğünün durumunun, gazetecilerin oto sansür uygulamadan haber yapabilmesi olduğunu kaydetti.

Mine Atlı, “Kısıtlı şartlarda ve imkanlarda, düşük maaşlarla çalışan basın emekçileri ve gazetecilerin ifade özgürlüğünü korumak hepimizin görevidir. Bundan gerek siyasi parti, gerek örgüt, gerekse bireysel olarak kaçınmak, kendi sesimizi kısmaktan farksızdır. Gazeteci yazacak, gizlediklerinizi ortaya çıkaracak ve siz de tahammül edecek ve o gerçekler ışığında yargı yoluyla hesap vereceksiniz. Ali Kişmir de diğer cesur kalemler de yalnız değildir, olmayacaktır.” ifadelerini kullandı.