Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Kıbrıs Türk Orta eğitim Öğretmenler Sendikası heyetini kabul etti, görüşmede yasa dışı Kur’an kursları, alt yapı eksiklikleri ve Türkçe bilmeyen öğrencilerle kalabalık sınıflar gibi eğitimdeki sorunların yanı sıra, ekonomi ve Göç Yasası mağduriyetleri de ele alındı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu



TDP, KTOEÖS heyetini TDP Genel Merkezi’nde kabul etti

Görüşmede TDP Genel Başkanı Mine Atlı, Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt, TDP üyesi Tacan Reynar ve bazı partililer hazır bulunurken, KTOEÖS’den ise Başkan Selma Eylem, Genel Sekreter Tahir Gökçebel ve bazı Yönetim Kurulu üyeleri TDP Genel Merkezi’ne gelenler arasındaydı.

Olumlu bir havada geçen görüşmede, eğitimde yaşanan sıkıntılar, hayat pahalılığı, Göç Yasası mağduriyetleri ve birçok alanda kendini gösteren eşitsiz ve adaletsiz uygulamalar konuşuldu, bunlara karşı atılabilecek adımlar ve iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.



Eylem: Eğitimdeki sorunlar bu yıl, geçen yıla göre haf safhaya ulaştı, başlıca neden “protokoller”

Görüşmede ilk sözü alan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, eğitimde yaşanan sıkıntıların, bu yıl geçen seneye göre hat safhaya ulaştığını, bunun en büyük nedenlerinden birinin de TC-KKTC arasında imzalanan eğitim alanındaki protokoller olduğunu kaydetti.

Eylem, “Protokolde yer alan Öğretmenler Yasası değişikliği önerilerimiz dikkate alınmadan Meclis’ten geçirildi. Öğretmenlerimizden yasa dışı kesintiler yapılarak, grev hakkımız elimizden alınmaya çalışıldı, haftalık ders saati 35-38 saat arasıyken 41 saate çıkarıldı” dedi.

Yapılan tüm bu yanlış adımlarla da kamuoyunun yanıltıldığını ve “tam gün eğitime geçiliyor” algısının yayıldığını kaydeden Eylem, bunun tamamen bir dayatma olduğunu ve şu an okullarda temizlik malzemelerinin dahi olmadığını, alt yapı sorunları bulunduğunu, tam gün eğitimde çocukların beslenebileceği bir yapının planlanmadığını söyledi.



“Çocukların güvenliğinden de endişe ediyoruz”

“Çocukların güvenliğinden de endişe ediyoruz” diyen Eylem, özellikle kalabalıklaşan okul nüfuslarıyla ilgili hiçbir hazırlığında yapılmadığına dikkat çekti.

Eylem, “Türkçe bilmeyen öğrenciler Girne ve İskele bölgesinde artış gösteriyor ama çözüm planı yok. Depreme dayanıksız olduğu anlaşılan 5 tane okulun ve buradaki öğrencilerin Eylül’de yeni eğitim yılına nasıl başlanacağı bilinmiyor. Yüksek ihtimalle okullar açıldığında öğrencileri 41 saat konteynıra tıkarak eğitim yapacağız” dedi.



“Kur’an kursları Anayasa’ya aykırı olarak camilerde, imamlar tarafından veriliyor”

Kur’an kursları konusuna da değinen Eylem, bunun Çocuk Hakları ihlali olduğunu, Anayasa’ya ve Eğitim Bakanlığı yasalarına da aykırılık oluşturduğunu belirtti, “Bakanlıktan izinli” denilen bu kursların ne şekilde, nerelerde ve kimler tarafından hangi yaş gruplarına verilebileceğinin yasalarla belirlendiğine işaret etti, “Buna rağmen bu kurslar camilerde imamlar tarafından veriliyor.

Eylem, “Öğretmenler, eşitsizlik ve adaletsizlik yaratan Göç Yasası’ndan dolayı mağduriyet yaşıyor ve özellikle hayat pahalılığı ödeneği de maaşlarına daha az yansıyor. Defalarca görüşülmesine rağmen bu haksızlığı giderecek hiçbir adım atılmıyor. Bu konuda yıllardır mücadele veriyoruz” dedi.



Atlı: Her zaman bu mücadelenin sizlerin arkasında olacağız

Eğitimde yaşanan sorunların anlatılmasının ardından sözü alan TDP Genel Başkanı Mine Atlı, sendikanın duruşunun TDP’nin desteklediği bir duruş olduğunu söyleyerek, “Gönül isterdi ki topluma erişecek kaynaklarımız daha fazla olsun. Çünkü Meclis’te 2-3 vekilimiz olsaydı daha fazla katkı koyabilirdik. TDP zor bir süreçten geçiyor, partimize karşı medyada da ciddi bir sansür var. KTOEÖS gibi biz de bunun sebebin açıkça söylüyoruz” dedi.

Atlı konuşmasında, “TDP ne yapabilir ve nasıl katkı koyabilir” sorusuna KTOEÖS’den net talepler halinde cevap istediklerini, çünkü kendilerinin koyacakları katkının yanında, eğitimin göbeğinde olan ve sıkıntıları daha net yaşayan KTOEÖS’ün, hangi adımın daha yararlı olacağını herkesten daha iyi bileceklerini kaydetti.

Atlı, “TDP olarak şu an için Meclis’te olamasak dahi gerek sokakta gerek okullarda yapacağınız her mücadeleye tam destek vereceğiz. Her şekilde bu mücadelenin yanında ve arkasında duracağız. Ziyaretiniz ve bizi bilgilendirmeniz bizler için çok kıymetli ve yön vericidir” ifadelerini kullandı.