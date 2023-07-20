“NE ÇOĞU İNSANIMIN YASAKLI OLDUĞU İÇİN KULLANAMAYACAĞI HAVALİMANININ AÇILIŞINA NE GİDERİM NE DE ERDOĞAN’IN ELİNİ SIKMAK İÇİN SIRAYA GİRERİM”



Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, kendisi dahil birçok Kıbrıslıtürkün kullanamadığı havalimanının açılışına gitmeyeceğini, Kıbrıs Türk toplumuna “besleme” diyen ve siyasi iradesini gasp eden TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini sıkmak için de sıraya girmeyeceğini söyledi



Atlı: ‘Bağımsız’ hükümetin havalimanı açılış tarihine bile Erdoğan karar verdi

Parti adına yazılı açıklama yapan Mine Atlı, “Tarihin en büyük peşkeşlerinden” olarak anılan yeni Ercan Havalimanı ihalesinin bundan tam 11 sene önce (2012) sonuçlandığını hatırlatarak, yeni terminal binası ve pistinin yapımının ise ihale şartnamesine aykırı olarak yıllarca sürümcemede bırakıldığını belirtti.

Bu 11 yıllık süreç içinde de sürekli vergi affı ve mahsuplaşma ile Kıbrıs Türk halkının sırtına yüklenerek borçları silinen ilgili şirketin yaptığı; uzmanlara göre teknik ve alt yapı olarak birçok eksiği ve dolayısıyla can güvenliği açısından riski olan yeni terminal binası ve pistinin açılışının yapılacağını hatırlatan Mine Atlı, açılış tarihine dahi TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karar verdiğini vurguladı.



“Ne giderim ne de Erdoğan’ın elini sıkmak için sıraya girerim”

Sözde hükümetin, uzmanların tüm uyarılarına rağmen Erdoğan’ın sözlerini emir addederek buna uyduğunu ve Kıbrıs Türk toplumunun paralarıyla yapılan yeni havalimanı açılışına toplumun önemli bir kesimini oluşturan muhalif partilerin davet edilmediğini söyleyen Mine Atlı, davet edilse dahi gitmeyeceğini çünkü şaibeli yapım süreci dışında toplumun aydın ve muhalif kesimlerinin o havaalanını kullanamayacak olmasının sebebinin bizzat Erdoğan olduğunu belirtti.

Mine Atlı, “Ben, ne kendim dahil birçok insanımın kullanamadığı havalimanının açılışına giderim ne de bize 'besleme' yakıştırması yapan, siyasi irademizi gasp eden ne özgürlük ne de demokrasiden anlayan Erdoğan'ın elini sıkmak için sıraya girerim” dedi.





“Bugün yok saydıkları bizler tarafından verilecek mücadeleyle yarın yargı önüne çıkacaklar”

Açılışa davet edilmeyenin sadece TDP olmadığına, birçok muhalif parti, örgüt ve medya kurumunun da çağırılmadığına dikkat çeken Mine Atlı, birçok Kıbrıslıtürkün Türkiye’ye giriş yasağı nedeniyle kullanamayacağı bir havalimanının Kıbrıs Türk toplumu adına açıldığını söyleminin, atama hükümetin iki yüzlülüğünün vardığı boyutun göstergesi olduğunu söyledi.

Atlı, “Bugün şaibelerle dolu yeni havalimanını açanlar, 11 yıllık süreçte yapılan yasa dışı tüm vergi afları ve çıkar ilişkileri nedeniyle, bugün yok saydıkları bizler tarafından verilecek mücadeleyle yarın yargı önüne çıkacaklarını bilmelidir” dedi.