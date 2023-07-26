Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, Girne Kervansaray plajının halkın elinden alınarak özel sermayeye peşkeş çekilmesi alınan Bakanlar Kurulu kararına sert tepki koyarak, “Bu nasıl bir ülke nefreti, bu nasıl bitmeyen menfaat iştahı, bu nasıl bitmeyen bir peşkeş sevdası?”” diye sordu

Atlı: Ne utanıyor ne istifa ediyorsunuz, üstüne bir de tüy dikmeye çalışıyorsunuz

TDP adına yazılı açıklama yapan Atlı, Girne bölgesinin en güzel ve halka ait sayılı sahile erişim noktalarından olan Kervansaray Plajı’nın, Girne Belediyesi’nin kontrolünden alınarak peşkeş çekilmesi bir yana, buna niyet edilmiş olmasının dahi atama hükümetin kendi ülkesinden ne kadar nefret ettiğinin bir kanıtı olduğunu söyledi, bu adımdan derhal vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Mine Atlı, “Ormanlar yanıyor söndüremiyorsunuz; nefes alamıyoruz, sermaye devlet eliyle ağaçları kesiyor; gölge yer bulamıyoruz, denizler lağım sularıyla pisletiliyor; sağlıklı temiz yüzecek alan bulamıyoruz, elektrik kurumu peşkeş çekiliyor; yazın sıcağında kışın soğuğunda karanlıkta kalıyoruz, uzmanların uyarılarına rağmen hazır olmayan havalimanını açıyorsunuz; toplumu rezil edip turisti isyan ettiriyorsunuz. Ne utanıyor ne istifa ediyorsunuz, üstüne bir de tüy dikmeye çalışıyorsunuz” dedi.

“Bu nasıl bir ülke nefreti, bu nasıl bitmeyen menfaat iştahı, bu nasıl bitmeyen bir peşkeş sevdası?”

Konuyla ilgili atılmaya çalışılan adımların ileriye götürülmesi durumunda Girne Belediyesi, sivil toplum örgütleri ve tüm paydaşlar ve halkla birlikte aynı safta yer alarak mücadeleyi omuzlayacaklarını kaydeden Atlı, bu peşkeşe asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

“Tüm bu sıkışmışlığın içinde halka ait sınırlı sayıdaki yerleri de peşkeş çekme derdine düştünüz. Bu nasıl bir ülke nefreti, bu nasıl bitmeyen menfaat iştahı, bu nasıl bitmeyen bir peşkeş sevdası? Çocuklarınızın yüzüne nasıl bakıyorsunuz” diye soran Atlı, “Yargı önünde hesap vereceğiniz o günleri de göreceğiz, dokunulmazlığınız ömür boyu sürmeyecek” dedi.