Yönetmen Derman Atik, 10 gün boyunca devam edecek, 8 yabancı ve 17 Gürcü tiyatrosunun oyunlarının sahneleneceği 4’üncü Nodar Dumbadze Tiyatro Festivali için Avrasya’nın 14 ülkesinden Gürcistan’a gidecek 55 kişilik heyette KKTC’yi temsil edecek.
TAK
Yönetmen Derman Atik, 10 gün boyunca devam edecek, 8 yabancı ve 17 Gürcü tiyatrosunun oyunlarının sahneleneceği 4’üncü Nodar Dumbadze Tiyatro Festivali için Avrasya’nın 14 ülkesinden Gürcistan’a gidecek 55 kişilik heyette KKTC’yi temsil edecek.
TAK
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|Takım
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|Takım
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