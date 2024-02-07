Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu'nun hazırlayarak sunduğu "Ateşli Silahlar (Değişiklik) Yasa Önerisi", dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Gerçek ve tüzel kişiler, doğrudan doğruya yasa önerisinin içeriği ile ilgili olmak koşuluyla, önerinin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihi izleyen yirmi gün içinde görüş ve önerilerini Meclis Başkanlığı'na yazılı olarak sunabilecek.

Değişiklik önerisinin gerekçesinde, yasa uyarınca 21 yaşından küçüklerin ateşli silahlan tasarruf ve kullanımı suç olduğu ve bu nedenle 21 yaşından küçük çocuk ve genç milli sporcular, ateşli silahların kullanıldığı spor müsabakalarına katılamadığı, katıldığı zaman ise cezai müeyyide ile karşı karşıya kaldığı belirtilerek, “Bu bağlamda genç milli sporcularımızın atış sporlarında ülkemizi temsiliyetlerinin önünü açmak ve 12 yaşını doldurmuş lisanslı milli sporcularımızı ilgili maddenin kapsamından çıkarmak amacıyla Ateşli Silahar (Değişiklik) Yasa Önerisi hazırlanmıştır” denildi.