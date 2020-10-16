Geçmişte olduğu gibi.

Bugün ve gelecekte de Türkiye hep olacak.

Hem Kıbrıs Türk’ünün yanında olacak hem de varlığını sürdürecek.

Kıbrıs Türkünün ise hem anavatanına hem de Atatürk Türkiye’sine sevdası ve bağlılığı hep sürecek.

Dün olduğu gibi.

Bugün ve gelecekte de olacağı gibi.

Anadolu sadece Kıbrıslı Türklerden ihanet görmedi.

Anavatan sevgisini ve Türk devlet geleneğine bağlılığı yaranma ile karıştıranlar ile mücadele etmesini de bildi.

Tarihine ve geçmişine sahip çıkmanın da olası sürdürülebilir yeni bir anlaşma önünde engel olduğu düşüncesi ile akıl ve vicdan tutulması içerisinde olanları bile anlamaya çalıştı, Kıbrıs Türkü.

1878 yılından beri özüne ve geçmişine sahip çıktı, yeni bir geleceği kurabilmek için.

İnandı, direndi ve asla vazgeçmedi.

Bir an bile Atatürk devrimlerinin ve cumhuriyet Türkiye’sinin ardından gitmekten vazgeçmedi.

Türkiye’de her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında oldu.

Ve Türkiye hep olacak.

Libya’dan Suriye’ye ve Doğu Akdeniz’de hak mücadelesini sürdüren anavatan Türkiye’nin Atatürk milliyetçiliği temelinde Devlet politikasını sürdürmesinin yanında olmanın sağ ve sol ideolojiye sahip olmakla bir ilgilisi olmadığını da daha iyi okumakta, Kıbrıs Türkü.

Ortak geçmiş ve geleceğin bir kader birlikteliği.

Geçmişte olduğu gibi.

Bugün ve gelecekte de Türkiye hep olacak.

Hem Kıbrıs Türk’ünün yanında olacak hem de varlığını sürdürecek.

Kıbrıs Türkünün ise hem anavatanına hem de Atatürk Türkiye’sine sevdası ve bağlılığı hep sürecek.

Atatürk Türkiye’sine bağlılığından bir an bile vazgeçmeyen Kıbrıs Türk toplumunun yanında Türkiye hep olacak.

Ve Türkiye’nin de Kıbrıs Türkü’nün yanında olmasını hep isteyecek Kıbrıs Türk toplumu.

Anavatan Türkiye sevgisinin bağlılıktan öte ilkesiz bir yaranmaya ve görüş ayrılıklarının ise düşmanlık ve karşıtlığa dönüştürülmediği demokratik bir irade Kıbrıs Türk toplumunun ruhu ve karakteri olduğunu da Anadolu halkı unutmamalı.

Kıbrıs sorununun federasyon temelinde çözümü ile ilgili nüanslar bir yana anavatan Türkiye’nin sürdürdüğü Doğu Akdeniz’deki haklı mücadelesinin yanında olmak geçmişe ve geleceğe karşı bir sorumluluk.

Rum toplumu tarafından işgal edilen ata topraklarından Barış Harekatı ile özgürlüklerine kavuşan ve kuzeye göç eden Kıbrıslı Türklerin güneyde bırakmadıkları tek şeyin de Atatürk posterleri ve büstleri olması Kıbrıs Türk’ünün geçmişine ve geleceğini Atatürk Türkiye’sinde görmesinin en büyük kanıtlarından biri değil de nedir?

Dün olduğu gibi yarında Kıbrıs Türk toplumu geleceğinde yeni bir anlaşma olsun veya olmasın anavatan Türkiye’nin garantörlüğünün tek şart olduğunu kabul etmesi de önce Kıbrıs Rum toplumuna sonra da dünyaya karşı onurlu bir duruş ve öenmli bir mesaj değil midir?

Geçmişte olduğu gibi.

Bugün ve gelecekte de Türkiye hep olacak.

Hem Kıbrıs Türk’ünün yanında olacak hem de varlığını sürdürecek.

Kıbrıs Türkünün ise hem anavatanına hem de Atatürk Türkiye’sine sevdası ve bağlılığı hep sürecek.

Dün olduğu gibi.

Bugün ve gelecekte de olacağı gibi.

Anadolu sadece Kıbrıslı Türklerden ihanet görmedi.

Ve Kıbrıslı Türkler Atatürk Türkiye’sine asla ihanet etmedi.