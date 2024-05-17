20 takımın yarıştığı etkinlikte, 80 sporcu kıyasıya mücadele verdi

Cumhurbaşkanı Tatar: “Kardeşliğin, dayanışmanın ve sporun güzelliklerini bir arada izledik”

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen “Atatürk’ün Gençleri Yarışıyor” etkinliği, bugün Lefkoşa’da Yusuf Kaptan Sahası’nda yapıldı. Yarışmalarda kazanan takımlar, ödüllerini aldı.

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin katılımıyla yapılan etkinlikte, 80 sporcu, bölümler arası gerçekleştirilen yarışmalarda 4’er kişilik takımlar oluşturarak kıyasıya mücadele verdi.Katılımın yoğun olduğu etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte katıldı.20 takımın yarıştığı etkinlikte, birinci “10 Harita (Akbabalar)” ikinci “12 Elo B (All Star)” üçüncü “İnşaat (KuzerCitiy)” takımları oldu.

- Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, öğrencilerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

“Bu oyunların düzenlenmesinde gayretlerini esirgemeyen değerli öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” diye konuşan Tatar, “Atatürk’ün Gençleri Yarışıyor” etkinliğinde çeşitli oyunlarla kardeşliğin, dayanışmanın ve sporun güzelliklerini bir arada izlediklerini söyledi.

Anadolu’da başlayan Kurtuluş Savaşı’nın ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının Kıbrıs Türkü için de bir ilham kaynağı olduğunu kaydeden Tatar, “Bizler de Atatürk’ün ortaya koyduğu bağımsızlık, hürriyet ve onurlu bir yaşamı seçerek, Kıbrıs’ta mücadele verdik. Bu anlayışla, onun çizdiği yoldan yürüdük” ifadesini kullandı.

Tatar, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nın 5o’nci yıl dönümünde de yine gençlerle birlikte olacaklarını ifade etti.

“Gençlerimiz bizlerin umudu, güvencesidir.” diye konuşan Tatar, gençlerin değerlere sahip çıkarak KKTC’yi geleceğe taşıyacaklarına inanç belirtti.

- Atabek

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi 12’inci sınıf öğrencisi Verda Atabek, ödül töreninin açılış konuşmasını yaptı. Atabek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümünü nedeniyle bir araya geldiklerini ifade etti.

“Mutlu Gençler Aydınlık Gelecek Projesi”nin ilk ayağının "Atatürk Gençleri Yarışıyor" adlı etkinlikle başladığını kaydeden Atabek, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi'nin pilot okul olarak seçilmesinin kendilerini gururlandırdığını belirtti.

-Hocanın

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da, bugünkü etkinlikte gençlerin heyecanının görülmeye değer olduğunu ifade etti.

Gençlerin ortak olduğu böylesi bir etkinliğe uzun zamandır şahit olmadıklarını belirten Hocanın, “Bu etkinliği düzenleyen gençlerimize ve her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşine, okul idaresine ve öğretmenlerimize teşekkür ederim” dedi.

Atatürk’ün geleceği gençlere emanet ettiğini kaydeden Hocanın, öğrencilere seslendi, “Çok çalışın, okuyun ve öğrenin. Hepinize güvenimiz sonsuzdur” ifadesini kullandı.

-Arifoğlu

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Çiğeltem Yıldırım Arifoğlu da, "Mutlu Gençler Aydınlık Gelecek Projesi”nin Cumhurbaşkanlığı ve Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ile yaşam bulan bir proje olduğunu vurguladı.

“Bu proje ile siz gençleri ve ailelerinizi okul ile daha farklı etkinliklerde buluşturmayı hedefledik. İlk olarak ‘Atatürk Gençleri Yarışıyor’ adlı etkinliğimizle başlangıç yaptık. ‘Mutlu Gençler Aydınlık Gelecek Projesi’ yeni öğretim döneminde çeşitli etkinlikler ve çalışmalar ile paydaşlarını bir araya getirmeye devam edecektir.” ifadelerine yer veren Arifoğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerleyerek, ülkeyi daha ileriye taşımanın herkesin görevi olduğunu dile getirdi.

Arifoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizlere bu heyecanı yaşatan, ‘Atatürk Gençleri Yarışıyor’ yarışmasının her aşamasında bizleri motive edip, sürekli takibini yapan Sayın Sibel Tatar'a ve ekibine, okulumuz beden eğitimi öğretmenlerine, takım lideri olarak saha içinde görev alan öğretmenlerimize, katılım gösteren gruplarımıza ve siz değerli izleyici öğretmen ve öğrencilerimize çok teşekkür ederim.”