Gazimağusa’da “Atatürk’ün Doğa Sevgisi Semineri" düzenlenecek.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Peyzaj Mimarları Odası’ndan verilen bilgiye göre, seminer, Peyzaj Mimarları Odası, Her Daim Doğa Dostları, Toplumsal Varoluş Derneği, Karpaz Dostları Derneği ve Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

Doğa sevgisi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan seminerde, Karpaz Dostları Derneği ve Peyzaj Mimarları Odası Başkanı, Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzm. Dr. Gülizar Eroğlu sunum yapacak.

Seminer, 23 Kasım Cumartesi günü sabah saat 08.00-09.00 saatleri arasında Gazimağusa Bandabuliya’da gerçekleştirilecek. Konuya ilgi duyan yurttaşların seminere katılımı bekleniyor.