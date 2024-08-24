Atatürk Öğretmen Akademisi'nin (AÖA) 2024-25 Eğitim ve Öğretim Yılı Yazılı Giriş Sınavı başladı. AÖA, yazılı sınav sonuçlarına göre, Sınıf Öğretmenliği bölümüne 50 öğrenci alacak.

AÖA’dan alınan bilgiye göre, Atatürk Öğretmen Akademisi ile Esin Leman Lisesi’nde yer alan sınav, saat 10.00’da başladı.

Yazılı giriş sınavı ile sınıf öğretmenliği programına 50 öğrenci, uluslararası sınavlarla da programa 20 öğrenci kabul edilecek ve toplamda 70 öğrenci kabul edilecek.

Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavı 12.30'da tamamlanacak. Aynı gün içinde de sınav sonuçlarının açıklanması ön görülüyor.