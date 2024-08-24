Atatürk Öğretmen Akademisi’nin (AÖA) 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Yazılı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.

Sonuçlar, AÖA’nın web sitesi www. aoa.edu.tr adresinden duyuruldu.

354 adayın sınav sonucunun değerlendirildiği sınavda, 51 kişi mülakat hakkı kazandı.

Sınavda en yüksek not 97,52 olurken mülakat hakkı kazanan son iki adayın puanı ise 62,39 olarak gerçekleşti.

Sınavda matematik testindeki 4 sorununun açıklanan sınav konuları arasında yer almadığı için iptal edildiği açıklandı.