Atatürk LAÜ’de anıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 86. yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. LAÜ yerleşkesindeki Atatürk Büstü önünde 09:05’te düzenlenen anma programında LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karakartal tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Anma programının yanında LAÜ Sinema Salonu’nda düzenlenen “Bir Lider Yetiştirmek” konulu konferansta katılımcı konuk Doç. Dr. N Konuk Halaçoğlu tarafından sunum gerçekleştirildi. Halaçoğlu, “Atatürk milletini yıkıntıdan kurtararak milli bir devlet kurmuş, gelişme gücünü yitirmiş medeniyeti getirdiği yeniliklerle ve inkılaplarla batı medeniyeti ile yeni bir senteze yöneltmiştir” diyerek sözlerine Atatürk’ün ailesi hakkında bilgiler vererek devam etti. Halaçoğlu sunumunda, “Atatürk İslam geleneklerinin egemen olduğu bir aile ortamında yetişmiştir. Baba tarafından büyük dedesi orduda hizmetleri olduğu bilinen Ahmet Efendi dedesi bir mahalle mektebi hocası olan hafız Mustafa Efendi, babası başlangıçta gümrük memurluğu yapan sonra ticarete yönelen Ali Rıza Efendi’dir. Annesi Rumeli’nin hâkimiyeti döneminde Aydın veya Konya’dan gelen ve Selanik’e yerleşen bir yörük Türkmen ailesinden Sofuzâde Feyzullah Ağa’nın kızıdır. Atatürk’ün ailesi, Türk tarihi ile özdeşleşmiş bütün Türk ailelerin ortak kaderini yaşayan bir örnektir. Dinine, devletine, geleneklerine bağlı bir Türk ailesidir. Ve bu aile Selanik’te yaşamaktadır” dedi.

Halaçoğlu ayrıca konferansta Mustafa Kemal’in doğduğu ev, yaşadığı mahalle, Selânik ve Manastır’da okuduğu okullar, her iki şehrin 19.yy sonları 20.yy başlarındaki sosyo-kültürel durumu ile 1909’da Ataşe Militer olarak görev yaptığı Sofya şehrini ele aldı.