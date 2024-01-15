Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazdığı kitaplar ve binlerce fotoğraftan oluşan fotoğraf koleksiyonuyla tanınan araştırmacı-yazar Hanri Benazus , 94 yaşında İzmir'de yaşamını yitirdi.

Benazus 'un yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle İzmir Şehir Hastanesinde yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü öğrenildi.

Türkiye'nin en büyük Atatürk fotoğrafları koleksiyonlarından birine sahip olan Benazus 'un cenazesi yarın Altındağ Musevi Mezarlığında toprağa verilecek.

-17 yaşındayken Atatürk fotoğrafları toplamaya başladı

İzmir'de 27 Mart 1930'da doğan Benazus , 1937 yılında Atatürk'ü Aydın ziyareti sırasında görme ve tanışma fırsatı buldu.

Atatürk'ün kompartımanında masasının üzerindeki leblebileri yediği için o dönem kamuoyunda "Atatürk'ün leblebilerini aşıran çocuk" olarak tanındığını anlatan Benazus , 17 yaşında Atatürk fotoğrafları koleksiyonu yapmaya başladı.

1960'lı yıllarda kurduğu firmayla tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren Benazus , 1985-1987 yılları arasında Altay Spor Kulübü başkanı oldu.

Atatürk hayranı olan Benazus , kendisini Atatürk'ün hiç bilinmeyen ve farklı yönlerini gösteren fotoğraflarını toplamaya adadı. Tarihlendirilmiş yaklaşık 5 bin fotoğrafla Türkiye'nin en büyük Atatürk fotoğrafı koleksiyonlarından birine sahip olan Benazus , bu koleksiyonu aralarında Anadolu Ajansının da bulunduğu bazı kurum ve kuruluşların kullanımına açmıştı.