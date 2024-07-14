Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 15 Temmuz 1974’te adadaki askeri darbe ve 2016’da Türkiye’de yaşanan darbe girişimlerinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Demokrasinin ve milli iradenin zaferini simgeleyen iki önemli olay. 1974'te Kıbrıs'ta gerçekleştirilen Yunan darbesine karşı verilen mücadeleyi saygıyla anıyor. 2016 Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün yıl dönümünde, Türk milletinin demokrasiye ve özgürlüğe olan bağlılığını gururla hatırlıyoruz.

1974'te Kıbrıs'ta gerçekleştirilen hain Rum ve Yunan ikilisinin başlattığı darbe girişimine karşı Kıbrıs Türk halkının gösterdiği direniş, bizim bağımsızlık ve özgürlüğümüze olan inancımızın bir simgesidir. Bu darbe, adadaki Türk varlığını yok etmeye yönelik bir girişimdi, ancak Türkiye Cumhuriyetinin kararlı müdahalesiyle engellendi ve Kıbrıs Türk halkı özgürlüğüne ve huzura kavuştu.

Benzer şekilde, 15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine kasteden hain darbe girişimine karşı tek yürek olup direndi. Bu tarihi gün, milli iradenin ve demokrasinin zaferidir.

KKTC olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile olan güçlü bağlarımızı ve ortak değerlerimizi yürekten desteklediğimizi ifade etmek isterim. Demokrasiye ve milli iradeye olan inancımız, birlikte daha güçlü olmamızı sağlıyor.

Bu vesileyle, tüm Türk halkının 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nü ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı en içten dileklerimle kutluyor, iki hain girişimde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, gazilerimizi minnetle anıyoruz; onların kahramanlıklarını asla unutmayacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk halklarının 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nü ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı en içten dileklerimle kutluyor, barış ve huzur dolu günler diliyorum.”