Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Varşova Büyükelçisi olarak atanan Rauf Alp Denktaş’a yeni görevinde başarılar diledi.

Ataoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Türkiye Cumhuriyeti'nin Varşova Büyükelçisi olarak atanan Rauf Alp Denktaş’ı içtenlikle tebrik ediyorum.

Diplomatik yetenekleri, liderlik becerileri, kültürel anlayışı, kendine olan güveni, kararlılığı ve uzmanlığıyla, değerli kardeşim Denktaş’ın Varşova’daki üstendiği bu prestijli görevi başarıyla yerine getireceğine yürekten inanıyorum. Yeni görevinde başarılar dilerim.”