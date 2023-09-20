Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 78. Genel Kurulu'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma çağrısını memnuniyetle karşıladı.

Demokrat Parti’den yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu’nun konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın BM 78. Genel Kurulu'nda yaptığı "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın" çağrısını tekrardan yinelediğini duyduğumuzda büyük bir memnuniyet duyduk. Bu çağrı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk halkı için önemli bir adımı temsil etmektedir.

Bu olumlu yaklaşımınız ve destekleriniz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası arenada daha fazla tanınmasına yönelik atılmış önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti olarak, bu tür desteklerinizin, Kıbrıs Türk halkının adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Sizlere bu önemli destekten dolayı tekrardan teşekkür ederiz. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki bu güçlü dayanışmanın, barış ve istikrarın sağlanması yolunda ilerlememize yardımcı olacağına olan inancımızı paylaşıyoruz.

Bu vesileyle, bir kez daha duyarlı yaklaşımınız ve Kıbrıs Türk halkının haklarını desteklediğiniz için minnettarız.”