“Adalet, kaybettiklerimizin anısına olan en değerli saygıdır”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu, Şampiyon Melekleri andığı mesajında “Adalet, kaybettiklerimizin anısına olan en değerli saygıdır” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Tam bir yıl önce, yüreğimizde derin bir iz bırakan Kahramanmaraş depremiyle karşılaştık. O karanlık gün, aramızdan Şampiyon Meleklerimizi aldı, ama kalplerimizde bıraktıkları iz baki kaldı. Bu acı yıl dönümünde, onları özlemle anarken, duygularımızı kelimelere dökmeye çalışıyoruz. Şampiyon Meleklerimiz, bu dünyadan erken ayrıldılar, ancak bıraktıkları iz, sevgi ve anılarla sonsuza kadar yaşayacak. Her biri, birer şampiyondu, birer melek gibiydi. Onların sevgisi, iyiliği ve gülüşleri, hep hatırlayacağımız değerli mirasları oldu. Bu yıl dönümünde, onların adını anarken, anılarına sıkıca sarılıyoruz. İz bıraktıkları anılar, sevgileri ve başarılarıyla yaşayacaklar. Dualarımız, kaybettiklerimizin ruhlarına yükseliyor. Onların huzur içinde olmalarını dilerken, aynı zamanda geride bıraktıkları sevgi dolu hatıraları yaşatma sorumluluğunu da hissediyoruz. Hepsi birer melek oldular ve ışıkları hala içimizde parlıyor. Meleklerimizi kalbimizde bir boşluk, gözlerimizde bir hüzün ve ruhumuzda bir derinlikle anıyoruz. Depremin birinci yılında, İsias Otel faciasının yankıları hala içimizde. Kaybettiğimiz canlarımızı anarken, yıkılan İsias Otel'in ardındaki sorumluların Adıyaman’daki mahkeme süreci devam ediyor.

Yürekleri dağlamış ve birçok cana mal olan İsias Otel davasını, deprem komisyonumuz, hükümetimiz, ailelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz ve Kıbrıs Türk halkı olarak takip ediyoruz. Sorumlular, bu acı olayın ardındaki gerçekleri derhal ortaya çıkarmalı ve bu davanın adaletli bir sonuca ulaşmasını, suçluların en ağır şekilde yargılanmasını bekliyoruz.

İsias Otel faciasının birinci yılında, kaybettiğimiz canlarımıza olan özlemimiz bir yana, adaletin sağlanması için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Sorumluların soruşturulması ve gereken en ağır cezai yaptırımların uygulanması, toplumun huzur ve güvenliği adına hayati önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki, adalet, kaybettiklerimizin anısına olan en değerli saygıdır. Adalet talebimizi yineleyerek, kaybettiğimiz canlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.”