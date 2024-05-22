Ataoğlu: “5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü sembolik olarak kutlayana kadar etkinliklerimiz devam edecek”

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Lefke’de düzenlenen “Atmadan Önce Düşün ve Geri Dönüştür” temalı etkinliğe katıldı.

Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced, Çevre Dairesi yetkilileri ve personeli, bölge okulları öğretmen ve öğrencileri ile Lefke halkının katıldı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından başlatılan düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında çevre duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak amacı ile “Atmadan Önce Düşün ve Geri Dönüştür” temalı etkinlik dün Lefke’de yapıldı.

Etkinlik, bölge okulları öğrencilerinin kortej yürüyüşü ile başladı. Lefke Kaymakamlık binası önünde başlayan kortej, Lefke Atatürk Parkı’ndaki etkinlik alanına kadar devam etti. Lefke Atatürk Parkı’ndaki etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

-Ataoğlu: “Çevre bilincini ülke geneline yayana kadar mücadelemiz devam edecek”

Açılış konuşmasını yapan Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, etkinliğin önemine vurgu yaparak, vatandaşların çevreye olan duyarlılığını ve çevre konularındaki farkındalıklarını arttırmak amacı ile Bakanlık olarak birçok etkinlik düzenlediklerini belirtti.

“Atmadan Önce Düşün ve Geri Dönüştür” temalı etkinliğinde de çevre duyarlılığının arttırılmasının amaçlandığını belirten Ataoğlu, bu doğrultuda , küçük yaşlardan itibaren çevre eğitiminin verilmesinin önemine vurgu yaptı ve yaptıkları girişimle bugün çevre dersinin müfredat kapsamına alındığını aktardı.

Gençlerin çevre duyarlılığında en etkili paydaş olduğuna dikkati çeken Ataoğlu, Gençlik Federasyonu iş birliğinde başlatılan “Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu’nun” bütün ilçeleri kapsayacak şekilde devam ettiğini, bu ve buna benzer etkinliklerin de gençlerle birlikte devam edeceğini belirtti.

“Ne yaparsak yapalım, çevre eğer bir bilinç olarak yerleşmez ise bugün temizleriz, yarın yine aynı noktaya gelir.” diyen Ataoğlu, çevre eğitiminin önemini yineledi.

“Hedefimiz, 5 Haziran Dünya Çevre Gününü, ülkemizde sembolik olarak kutlamaktır.” diyen Ataoğlu, “Bu hedefe ulaşıncaya dek, gerek çevre konularındaki eğitim çalışmalarına, gerek bakanlık olarak gerçekleştirilen ve tüm ilçeleri kapsayan etkinliklere devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Fikri Ataoğlu’nun konuşmasının ardından etkinlik, Lefke Belediyesi Küçükler Folklor gösterisi ile devam etti.

Gösterinin ardından, etkinliğe destek veren ve katılan Kurum, kuruluş ile bölge okullarına katılım ve teşekkür belgeleri, Ataoğlu tarafından takdim edildi.

“Atmadan Önce Düşün ve Geri Dönüştür” temalı proje yarışmasında, bölge okulları öğrencilerinin yaptığı çalışmalardan oluşan sergiyi de gezen Ataoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Etkinliğin sonunda, çevre uzmanlarından oluşan jüri üyeleri tarafından dereceye giren projelere ödülleri verildi.

-Birinci Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi ve Yedidalga İlkokulu…

“Atamdan Önce Düşün ve Geri Dönüştür” temalı proje yarışmasında, Liseler kategorisinde yarışan Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, atıklardan yaptıkları Atatürk portresi ile birinci gelirken, ikinciliği Gazi Lisesi, üçüncülüğü ise Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencileri kazandı.

Yarışmanın İlkokul kategorisinde ise Yedidalga İlkokulu birinciliğe, Lefke İstiklal İlkokulu ikinciliğe, Yeşilyurt İlkokulu üçüncülüğe layık görüldü.

Liseler Arası katagoride birinciliğe layık görülen Atatürk portresi ise okul yönetimi tarafından, günün hatırası olarak Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na hediye edildi.