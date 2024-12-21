KAMUSEN Başkanı Atan, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitleri minnetle andıklarını ifade etti.

Atan, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, şehitlerin fedakârlıkları sayesinde bugünkü özgürlüğe ulaşıldığını belirterek, “Bu hafta, yalnızca geçmişimizi anmak değil, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirmek açısından da önemlidir. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklara sahip çıkmak, bizler için kutsal bir görevdir” dedi.

Atan, KAMUSEN'in, şehitlerin uğruna mücadele ettiği değerlere bağlı kalarak halkın refahı ve geleceği için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

“Bağımsızlık ve özgürlüğümüzün kıymetini bilerek, onların emanetini koruyacağız” diyen Atan, halkı bu mücadeleye sahip çıkmaya davet etti.