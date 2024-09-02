Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü nedeniyle 5- 10 Eylül arasında etkinlikler düzenleniyor

Atalar: "Yeşilırmak hiç düşmedi. Bu nedenle 5 Eylül'ün, bölge için bir kurtuluş değil, diriliş günü olarak görülüyor"

Yeşilırmak Sancağı 1967-68 Personel Subayı Cavit Atalar, Yeşilırmak bölgesinin Kıbrıs Türk mücadele tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı, bölgenin doğal bir kale olarak görev yaptığını anlattı.

Aynı zamana Yeşilırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği Başkanı da olan Atalar, 5 Eylül’den 10 Eylül’e kadar sürecek "Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü" kutlamalarına herkesi davet etti.

TAK muhabirine konuşan Atalar, Yağmuralan, Süleymaniye, Günebakan, Eski Günebakan, Kurutepe, Yeşilırmak ve Yörükköy olmak üzere 7 köyden oluşan Yeşilırmak bölgesindeki direnişin önemine işaret etti.

Atalar, Barış Harekatı'nın ikinci safhasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ateşkes nedeniyle Yeşilırmak'a ulaşamadığını, bu süreçte sancağın tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta kaldığını ifade etti.

Atalar, Yeşilırmak mücahitlerinin hemen her gün Lefkoşa'ya, TSK'nin Yeşilırmak'a gelmesi için talepte bulunduğunu ve sonunda 5 Eylül günü TSK'nın Yeşilırmak'a ulaştığını kaydetti, bu gelişmeyle birlikte KKTC'nin bugünkü sınırlarının belirlendiğini ve ülke topraklarının büyüdüğünü söyledi.

Yeşilırmak bölgesinin Kıbrıs Türk mücadele tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Atalar, bu bölgenin doğal bir kale olarak görev yaptığını anlattı.

Atalar, Kocatepe ve Kartaltepe'nin karşı karşıya olduğunu, bu tepelerden itibaren bölgenin mücahitler tarafından savunulduğunu dile getirdi. Atalar, Erenköy'e gelen silahların Yeşilırmak'a ulaştırılarak tüm Kıbrıs'a dağıtıldığını ve bu dağıtımın önce kendi şoförleri, ardından da İsveç birlikleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Atalar, 1964'te Mart'tan Haziran'a kadar Türkiye'den Erenköy'e vatan savunması için üniversite öğrencileri ve İngiltere'de yaşayan gençlerin geldiğini, bunlardan 40 kişinin Yeşilırmak'a ulaştığını ve lise çağındaki gençlerle birlikte cephede kaldığını anlattı. Yeşilırmak ve Erenköy'de bu dönemde herkesin silaha sarılıp cepheye gittiğini ifade eden Atalar, kendisinin de 15 yaşında mücahit olduğunu söyledi. Yeşilırmak'ın hiç düşmediğini anımsatan Atalar, bu nedenle 5 Eylül'ün, bölge için bir kurtuluş değil, diriliş günü olarak görüldüğünü kaydetti.

-Tören ve kutlamalar…

Atalar, 5 Eylül 1974’ün 50'nci yıl dönümünde özel kutlamalar planladıklarını ifade etti. Atalar, Yeşilırmak Şehitliği’nde saat 17.30’da ve 5 Eylül Meydanı Atatürk Büstü önünde 18.15’de yapılacak resmî törenler sonrası saat 19.00’da 5 Eylül Yeşilırmak Festival Alanı’nda yapılacak Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Kutlama Gecesine tüm halkı davet ettiklerini kaydetti.

Atalar, Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Yeşilırmak ile Yedidalga muhtarlıkları, Yedidalga Folklor Derneği. Yeşilırmak Balıkçılar Derneği, Yedidalga Balıkçılar Derneği, Yedidalga Spor Kulübü, Yedidalga – Denizli Avcılık Atıcılık Birliği, Aspava Spor Kulübü Birliği, Surf Heaven Derneği iş birliğinde 10 Eylül’e kadar sürecek etkinlikler hakkında da bilgi verdi.

Etkinlikler kapsamında 6 Eylül 17.00-19.00 saatleri arası Heaven Surf Derneği Yedidalga’da sörf gösterileri yapacak.

7 Eylül Cumartesi 04.00-10.00 saatleri arasında Lefke Avcılık ve Atıcılık Birliği’nin talebiyle ve Lefke Belediyesi sponsorluğunda, KKTC Avcılık Federasyonu tarafından, Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği için Yedidalga Halk Plajı’nda “3’ncü Engelsiz Tekneden Balık Avı Müsabakası” yapılacak.

Yine 7 Eylül Cumartesi saat 19.00 – 23.00 saatleri arası Yedidalga’da Soli Amfitiyatrosu’nda, Yedidalga Folklor Derneği tarafından Yedidalga Kültür Sanat Festivali düzenlenecek.

8 Eylül Pazar günü 17.00-19.00 saatleri arasında Heaven Surf Derneği Yedidalga’da sörf gösterileri yapacak.

10 Eylül 2024 Salı günü ise, Yedidalga Halk Plajı’nda Yedidalga Spor Kulübü “tombala çekilişi” yapılacak.