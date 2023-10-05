Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yüksek değerlerinden bir tanesi olan Ata Bilişim, başarılarını sürdürürken ödüllere de doymuyor. Bilişimin ülkemiz adına önemi ve insanlığa katkısını bilen bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Ata Bilişim’e bu sefer ödül KKTC Başbakanı Dr. Ünal Üstel’in katılımıyla gerçekleşen ödül töreninde Tüketiciler Derneği’nden geldi.

Sunduğu profesyonel tasarım ve yazılım çözümleri ile teknolojik gelişmelerde söz sahibi olabilme, küçük, orta ve büyük ölçekteki kurum ve kuruluşların dijital ihtiyaçlarını uzman kadrosuyla bir memnuniyet simgesi olarak çözebilme, bilişim teknolojileri sektöründe öncelikle tercih edilen ulusal ve uluslararası lider bir firma olabilme vizyonunu taşıyan Ata Bilişim yetkilisi Gökhan Hançer çalışmalarına tutkuyla devam edeceklerini ve deneyimlerini nesilden nesile aktarmak istediklerini kaydetti.

Gelenekselleşen ödül töreninde bilişim sektöründeki ödülleri bu sene Yılın En Başarılı Kreatif Dijital Ajansı olarak Ata Bilişim yine ödüle layık görüldü. Konferans öncesinde tüketicilerin oyları ile belirlenen ödül sahipleri bu özel günde ödüllerini alırken yapılan konuşma tüketiciye verilen değeri göstermeyi başardı.

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık’ın ödülleri sahipleri ile buluşturduğu bu günde başkan Işık şu sözleri sarf etti;

‘Tüketici Haklarının korunması ve bireylerin kaliteli hizmet almasında son yıllarda çok ciddi bir gelişme yaşandı. KKTC’de hizmet veren markaların pek çoğu tüketiciye değer veren bir bakış açısı sergileyerek mağduriyeti minimum seviyeye çekmeyi bildi. Biz de tüketici haklarına değer veren ve bu hakları koruyan bir bakış açısı ile hareket ederek işletmelerin başarılarını ödüllendirmeyi uygun gördük. Bu yıl da Bilişim alanında en iyi olmayı başaran Dijital Ajansımız Ata Bilişim’i ve değerli çalışanlarını can’ı gönülden kutluyorum.’

KKTC Tüketiciler Derneği Hasan Yılmaz Işık’ın elinden ödül alan ve Ata Bilişim’i temsilen organizasyona katılan Hançer Group Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Hançer aldıkları ödül ve sektöre dair planlamalarını şu sözlerle açıkladı;