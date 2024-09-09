(Kamalı Haber) - Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Kuzey Kıbrıs’a giriş yapan Suriyeli Abdulaziz Hassan ile Saher Elmahmod hakkındaki karar açıklandı.

Askeri Mahkemede yargılanan sanıklardan Abdulaziz Hassan 2 ay, 3 çocuk annesi Saher Elmahmod ise 12 gün süreyle hapis cezasına çarptırıldı. 28 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılarak, davaları görülünceye kadar 8 gün süreyle öğrenci yurdunda kalmasına emir verilen Saher Elmahmod’un cezasının süresinin dolduğu, Türkiye’ye gönderildiği belirtildi. Yakalandıkları ilk anda Saher Elmahmod’un eşi olduğunu söyleyen Abdulaziz Hassan’ın doğruyu söylemediği, daha az hapis yatmak için yalan söylediği ortaya çıktı. Askeri Mahkeme heyeti, Abdulaziz Hassan’ın da 2 ay süreyle hapse mahkûm olmasına karar verdi.





Ne olmuştu

Suriye uyruklu Abdulaziz Hassan ve Saher Elmahmod bir ve dört yaşlarındaki 2 çocukla 25.08.2024 tarihinde saat 01.00 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Ledra Palace Sınır Kapısı civarından birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapmıştı. Sanıklar daha sonra Lefkoşa Adli Şubeye giderek teslim olmuştu.

İfadelerinde evli olduklarını söyleyen Abdulaziz Hassan ve Saher Elmahmod, güneyden dönmelerinin nedeninin ülkelerine gitmek olduğunu söyleyip, geri dönmek için yardım istemişti. Soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kalan Abdulaziz Hassan ve Saher Elmahmod 28 Ağustos 2024 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılmıştı. Mahkeme, 8 aylık hamile olan Saher Elmahmod’ın çocuklarıyla birlikte yıldız öğrenci yurdunda, Abdulaziz Hassan’ın ise cezaevinde 8 gün süreyle tutuklu beklemelerine emir vermişti.