(Kamalı Haber)- Yetkili Makamdan İzinsiz KKTC devleti toprakları dışında kalan topraklara çıkış yapma, 1. Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal suçlarından tutuklanan Ehsan Mehr bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Emre Diken mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 13.09.2024 tarihinde saat 16:42’de Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan İran uyruklu sakin zanlının ismini “Ramazan” olarak bildiği bir şahıs ile irtibat kurup aynı gün Akıncılar bölgesine götürülüp henüz tespit edilemeyen 1. Derece askeri yasak bölgeden kanunsuz olarak GRKY’ ne geçişi sağladığını söyledi. Polis, zanlının 14.09.2024 tarihinde Ledra Palas Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye geçmek istediği esnada tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini söyledi. Soruşturmanın yeni başladığını, zanlının ifadesinde bazı isimlerden bahsettiğini, bu isimlerin araştırılacağını kaydeden polis, soruşturma amaçlı 2 gün süreyle tutukluluk talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.