(Kamalı Haber)- Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan Suriyeli Saif Mohamed El İssa dün sabah askeri mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru, mahkemede olguları aktardı. Polis, 12.10.2024 tarihinde saat 19:05’de Lefkoşa’da, GKRY’de sakin Saif Mohamed El İssa’nın1. Piyade Alayı 3. Piyade Taburu 10. Piyade bölüğü sorumluluk sahası içerisinde bulunan Çelik 1 isimli nöbet yerindeki 1. Derecede askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ederek KKTC’ye geçtiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının güneyden kuzeye geçişine yardım eden herhangi birinin olup olmadığına dair araştırma yapacaklarını belirtti. Polis, zanlının ülkeye geçtiği bölgedeki kameraları da inceleyeceklerini dile getirdi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.