(Kamalı Haber) - Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan 26 yaşındaki Star Ehsan Salih bugün sabah Lefkoşa’da Askeri Mahkemeye çıkarıldı.

Lefke Karakolunda görevli polis memuru Mehmet Özgür mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 24 Aralık 2024 tarihinde henüz tespit edilemeyen bir noktadan Yeşilırmak civarından KKTC topraklarına giriş yaptığını söyledi. Polis memuru, zanlının 27 Aralık 2024 tarihinde Girne Turizm Limanından çıkış yapmak isterken, ülkeye yasal girişinin olmadığının tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek tutukluluk emri alındığını belirti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 25 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.