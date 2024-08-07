-Filistinlilere yönelik işkencelerle gündeme gelen Sde Teiman gözaltı merkezinin kapatılması için görülen duruşma, aşırı sağcı İsraillilerin mahkeme salonunda düzenlediği protesto nedeniyle yaklaşık 30 dakika kesintiye uğradı.

Bazı insan hakları kuruluşlarının yaptığı başvuru doğrultusunda alıkonulan Filistinlilere yönelik işkencelerle gündeme gelen Sde Teiman gözaltı merkezinin kapatılmasına ilişkin dava, İsrail Yüksek Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Mahkeme salonunda bulunan çok sayıda aşırı sağcı İsrailli, Sde Teiman'ın kapatılmasına yönelik duruşmayı protesto etti. Aşırı sağcıların yaklaşık 30 dakika süren protestosu nedeniyle duruşma kesintiye uğradı.

Protestocuların mahkeme salonundan çıkarılmasının ardından duruşmaya devam edildi.

Yüksek Mahkeme Başkan Vekili Uzi Vogelman, aşırı sağcıların protestosuna tepki gösterdi. Vogelman, protesto hakkına saygı duyduklarını ancak bunun bir duruşmayı engellemek için yapılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

-Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkenceyle gündeme geliyor

İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonulan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor.

New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde, Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.

Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teiman'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.

-Alıkonulan Filistinliye cinsel işkenceyle yeniden gündemde

İsrail askeri polisinin, bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı suçlamasıyla 10 İsrail askerini gözaltına almak üzere 29 Temmuz'da Sde Teiman'a gelmesinin ardından gözaltına alınacak askerlerin direnmesi sonucu olaylar çıkmıştı.

Başta aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich olmak üzere bazı İsrailli bakanlar cinsel işkence uygulayan askerlere destek mesajları vermişti.

Bu mesajların hemen ardından aralarında milletvekillerinin de olduğu çok sayıda aşırı sağcı İsrailli, Sde Teiman'a baskın düzenlemişti.

Benzer gruplar, akşam saatlerinde de gözaltına alınan askerlerin götürüldüğü askeri mahkemenin bulunduğu Beit Lid üssüne zorla girmişti.

Aşırı sağcıların bir gün içinde iki askeri üsse baskın düzenlemesi İsrail'de yoğun tartışmalara yol açmıştı.

-Gözaltına alınan askerlerden 5'i serbest bırakıldı

Gözaltına alınan 10 askerden 5'i İsrail mahkemesince serbest bırakılırken, diğerlerine ilişkin soruşturma sürüyor.

İsrail mahkemesi, cinsel işkenceyle suçlanan 5 askerin gözaltı sürelerini 11 Ağustos Pazar gününe kadar uzattı.

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