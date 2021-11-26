Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Kovid-19 ile mücadele zamanla yerini aşı karşıtları ile mücadeleye bırakmaya başladı…
Hayatımızı zindana çeviren, can alan, ülkeleri ekonomik krize sokan bir bela ile boğuştuğumuz yetmezmiş gibi bir de aşı karşıtlarıyla uğraşıyoruz.
Covid-19 aşılarına duyulan güvensizliği bir ölçüde anlıyoruz.
Evet, çok kısa sürede kullanıma sunuldu çünkü şartlar bunu gerektiriyordu.
Covid ile mücadele elimizdeki en güçlü enstrüman aşıydı ve hala öyle…
Bilim insanları ne diyor...
Aşının ölümcül yan etkileri olabilir belki 200 milyonda bir, ama covid olursanız ölümcül bir sorunla karşılaşmanızın oranı çok daha yüksek.
Bu yüzden aşı olmamak yerine aşıyı tercih etmek çok daha mantıklı ve akılcı bir yöntem.
Biraz kar zarar ilişkisi kuralım lütfen.
Bir düğer gerekçe de komplo teorileri…
Yok çip takacaklar, yok kitlesel ölümler yaşanacak falan filan.
Yani bu dünyada Covit’e gelene kadar insanların canını alan o kadar ciddi sağlık sorunu sebepleri var ki…
Saymakla bitmez, hangi birini yazalım.
Ama iş aşıya gelince bir efelenme bir efelenme…
Aşı olmayanlar kendilerini zora soktukları gibi ülke sağlık sistemini de sıkıntıya sokuyor.
Bakın Sağlık Bakanlığı verilerine göre 80 bin kişi hiç aşı yaptırmamış.
Sinovac aşısı olup, üçüncü dozunu yaptırmayan 70 bin kişi var.
AstraZeneca ile BioNTech aşısını olup, üzerinden 6 ay geçmiş olan ve aşısını yaptırmayan 3 bin kişi var
Sonuç olarak da toplam 100 bin kişi hatırlatma dozunu yaptırmamış durumda.
Bakın, 16 – 22 Kasım 2021 tarihleri arasında bin 858 vaka tespit edilmiş.
Bu vakalardan 627’si hiç aşı olmamış 787 kişi de sadece Sinovac aşısı olmuş.
Aşı olana covid bulaşmıyor demiyor kimse…
Aşı olmayan süreci ağır atlatıyor ya da canından oluyor.
Kimsenin ben aşı olmam diyerek ağır hasta olup ülkenin sağlık sistemini zorlamaya, sağlık sistemini yıpratmaya hakkı olmamalı.
Çünkü aşı gibi bir silahımız var…
Aşı olmamak İnsan hakkı diyorlar, o diyorlar bu diyorlar…
Bizim hakkımız yok mu?
Kimsenin aşı olmayarak toplum sağlığını tehdit etmeye hakkı yok.
Rum tarafı yeni tedbirler kapsamında, en az bir kez koronavirüs aşısı “yaptırmamış” kişilerin, kapalı ya da açık olması fark etmeksizin; sinema, tiyatro ve spor tesislerine girişleri yasaklandı.
Kararlarda, okullardaki Noel etkinliklerinin yasaklandığı, Noel etkinliği yapacak işletmelerin ise özel izne tabi tutulacağı duyuruldu.
Aşı olmayanlara dünya genelinde ciddi zorluklar getiriliyor.
KKTC’de de aşısızlara ciddi yaptırımlar getirilmesi gerekiyor.
Ayrıca denetimlerin de sıklaştırılması şart.
Dünyada bugüne kadar milyarlarca insan aşı oldu.
Artık komplo teorilerini bırakıp bilimin sesine kulak verin lütfen.
MESAJ KUTUSU
Sayın Kemal Deniz DANA, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği görevinizden alınmanız için Başbakan imzayı attı Cumhurbaşkanına gönderdi. Bugün büyük ihtimal bu görevden alınacaksınız, haberiniz olsun istedik. Seçimler için epey çalışma fırsatı bulacaksınız artık hayırlara vesile olsun…
…
Sayın Ersan SANER, G.Mağusa’daki özel ofisinize kapanıp aday olup olmama konusunda son kararı vermeye hazırlanıyormuşsunuz. Hesap kitabı iyi yaparsanız katılmamanız için hiçbir neden yok. Yine da kurmaylarınızın da görüşlerini almayı ihmal etmeyin.
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Sayın Erhan ARIKLI, Lapta’da mevcut başkan parti rozetini takınca boşta kalan eski Başkan Fuat Namsoy’u aday göstermek için nabız yokladığınız konuşuluyor. Kandırabilirseniz hayli doğru bir karar almış olacaksınız, hadi bakalım gösterin yeteneğinizi artık…
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Sayın Fikri ATAOĞLU, son birkaç gün içinde size bağlı bir kurumun müdürünün aylık maaşına 7 bin 500 TL maaş artışı yapıldığı yönünde ihbar mesajları gelmeye başladı. Eğer doğruysa genel seçimler öncesi muhalefet bu konuyu iyi bir malzeme haline getirebilir, uyaralım dedik!
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Sayın Mehmet BAŞMAN, G.Mağusa’da yakın dostlarınızın milletvekili adayı olmanız için hayli bastırdığı ancak sizin çok da hevesli olmadığınızı duyduk. Meclisin kaliteli iş insanlarına da kesinlikle ihtiyacı var ama yine de son kararı siz vereceksiniz. İşiniz mi önemli yoksa siyaset mi?
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Sayın Serdar DENKTAŞ, en verimli zamanınızda aktif siyasette veda etmeniz sadece sevenlerinizi değil diğer bir çok kesimleri de fazlasıyla üzdü. Zira şu anda çok tecrübeli vekillerin Meclis’te olması gereken bir süreçten geçiyoruz. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da şimdiden başarılar dileriz…
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Sayın Ahmet ÇALUDA, başta kendi bölgeniz olmak üzere ülkenin diğer bölgelerinde adaylık için nabız yokladığınız tünelin ucunda ışık gördüğünüz vakit de aday adayı olacağınız tahmin ediliyor. Bu arada artık emekliliğe de bir yıl kala olumlu bir karar üretmeniz bekleniyor…
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Sayın Serhat AKPINAR, yine kimler ne istedi de vermediniz ki sizi bazı yayınlarla yıpratmaya çalışıyorlar. Ne yazık ki artık bazı medya kesimleri de raydan çıktı tamamen maddi kazançlar için kalem sallamaya başladılar. Allah’a havale edin gerisi kendiliğinden gelir zaten…
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Sayın Osman KIRŞAN, aday adaylığınızı açıkladıktan sonra bölgenizde size karşı türlü cepheler kurulmaya başlandığını biliyor muydunuz? Belli ki güçlü ve aynı zamanda tehlikeli bir aday olarak görülüyorsunuz, hadi bakalım gazanız mübarek olsun…
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Sayın Resmiye CANALTAY, seçim yasaklarına bir gün kala hiçbir başvuruya T izni vermediğinizi memnuniyetle öğrendik. Bu arada bakalım seçim sonrası önünüzde duran binlerce müracaata karşı nasıl bir yol haritası izleyeceksiniz? Baskılara boyun eğmeyin yeter!..
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Sayın Burhan CANBAZ, pek kıymetli babanızın vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin inşallah…