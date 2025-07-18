Gardiyanoğlu: “Önemli olan herkesin yüzünün gülmesidir”

Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı sona erdi. Toplantıda asgari ücret belirlenemezken, tarafların ortaya koyduğu rakamlarla ilgili oy birliği ile gizlilik kararı alındı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2025 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere bugün ikinci kez toplandı. Asgari Ücret Saptama Komisyonu, pazartesi günü saat 10.30’da yeniden toplanacak ve rakamı açıklayacak.

Bugünkü toplantının sona ermesi ardından taraflar basına açıklamalarda bulundu.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, masada rakamlarla ilgili oy birliği ile gizlilik kararı alındığını açıkladı.

Tarafların görüş, öneri ve endişelerini dinlediklerini belirten Gardiyanoğlu, hafta sonu masadaki federasyon ve sendikanın kendi paydaşları ile değerlendirme yapacağını söyledi, toplantılarının verimli geçmesini diledi.

Pazartesi günü saat 10.30’da Komisyon’un karar toplantısını yapacağını kaydeden Gardiyanoğlu, “Tarafların endişeleri birbirinden çok uzak değildir, önemli olan herkesin yüzünün gülmesidir.” dedi. Gardiyanoğlu, asgari ücrette kararın oy birliği ile alınmasını da temenni etti.

Bugün saat 15.00’te Maliye ve Ekonomi bakanları ile toplantı yapacağını, 17.00’de ise konuyu Bakanlar Kurulu’na götüreceğini aktaran Gardiyanoğlu, belirlenecek asgari ücretin 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacağını da söyledi.

-Alp

İşveren temsilcisi Cengiz Alp, bugünkü toplantıda tarafların tekliflerini yaptığını belirterek, “Herkes düşündüklerini gerekçeli şekilde söyledi.” dedi.

Hem ödemek hem geçinmek zorunda olanlar için bir ortalama almayı hedeflediklerini belirten Alp, “Hayat pahalılığı bizim için bir veridir. Bunu inkar edecek halimiz yok ama bunu verebilecek olan var veremeyecek olan var. Hem işçiyi hem işvereni korumaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

-Serdaroğlu

İşçi tarafını temsilen konuşan Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise, oy birliği ile gizlilik kararı alındığını hatırlatarak, toplantıda uzlaşı olmadığını söyledi, uzlaşı sağlanmasını diledi.

Pazartesi günü 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak asgari ücretin belirleneceğini anlatan Serdaroğlu, konunun hassasiyetle ele alındığını vurguladı.