Aşağı Pirgo-Dillirga bölgesinin, bölgeyi Astromerit’le birleştirecek yeni bir yol açılmasını istediği haber verildi.

Aşağı Pirgo-Dillirga bölgesinin Rum hükümetinden, konuyu Pile’yle varılan uzlaşı prototipinde ilerletmesini istediğini yazan Haravgi gazetesi, haberinin devamında Aşağı Pirgo-Dillirga muhtarı Nikos Kleanthus’un açıklamalarına yer verdi.

Açıklamasında bu yolların, inşa edilmesi durumunda mesafeleri ortadan kaldıracağını ve bölgeyi KKTC’den bağımsız hale getireceğini öne süren Kleanthus, bunun büyük ölçüde bölgenin kalkınmasına da katkıda bulunacağını savundu.

Kleanthus, bölgenin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i, mesafelerin ortadan kaldırılmasına ve Pirgo Dillirga bölgesinin tecritine son vermeye katkıda bulunmaya çağırdığını da sözlerine ekledi.