Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi’nde Kaan Güçsav’ın muhtar seçilmesiyle boşalan Aşağı Dikmen İhtiyar Heyeti Üyeliğine, İsmail İnkaya seçildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu duyurusuna göre, 25 Aralık 2022 tarihinde yapılan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde, Girne İlçesi, Aşağı Dikmen Mahallesi İhtiyar Heyeti Üyeliğine seçilen bağımsız aday Kaan Güçsav, 30 Haziran 2024 tarihinde yapılan Yerel Kuruluş Organları Ara Seçiminde muhtarlığı kazanması sebebiyle İhtiyar Heyeti Üyeliğinden istifa etti.

Güçsav’ın istifası ile boşalan İhtiyar Heyeti Üyeliğine, 25 Aralık 2022 yerel seçimlerinde, seçilemeyenler arasında en yüksek oyu alan İsmail İnkaya seçilmiş sayıldı.