Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) “Rivers in the Ocean” başlıklı serginin devamı niteliğindeki kitap ARUCAD Press yayınlarından çıktı. Kitap, ARUCAD Press’in yedinci yayını olma özelliğini taşıyor.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, Alev Adil ve Aslı Bolayır’ın multimedya çalışmalarından oluşan ve küratörlüğünü ARUCAD Sanat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Plümer Bardak’ın üstlendiği “Rivers in the Ocean” sergisinin devamı niteliğindeki “Rivers in the Ocean” kitabında, sergide değinilen temalar, eserlerin fotoğrafları ve sergi küratörü Yrd. Doç. Dr. Esra Plümer Bardak ile sanatçılar Alev Adil ve Aslı Bolayır’ın makaleleri yer alıyor.

ARUCAD Sanat ve Kültür Koordinatörü Oya Silbery’nin tasarladığı kitap, sergide işlenen temaları derinlemesine ele alıyor ve okuyuculara kapsamlı bir perspektif sunuyor.

Kitap, ARUCAD Art Space ve Art Rooms Galeri’den temin edilebilir.