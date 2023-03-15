Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde (ARUCAD) 2 yıllık ön lisans programı iç mekan tasarımı bölümü açıldı. ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre adaylar, 2023-2024 akademik yılında iç mekan tasarımı bölümünde eğitim almak için başvuruda bulunabilecek.

Açıklamaya göre program, Kuzey Kıbrıs’ta mobilya sektöründeki istihdamı arttırmak amacıyla Mobilya Sanayicileri Derneği (MSD) ile işbirliği halinde açıldı. Bu işbirliği kapsamında iç mekan tasarımı bölümünde eğitim alan öğrencilere, kriter ve kontenjanlar kapsamında burs sağlanacak ve bölüm mezunlarına MSD’ye bağlı iş yerlerinde iş garantisi verilecek. Bölüm öğrencileri ayrıca, MSD’ye üye olan kuruluşlarda stajlarını yapabilecek.